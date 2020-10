SAT revisa a 7 sectores para que paguen impuestos

Luego de haber recuperado hasta el día de ayer 200 mil millones de pesos de grandes contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está revisando a farmacéuticas, acereras automotrices, mineras y empresas de alimentos y ventas al menudeo entre otros, dijo la jefa del organismo recaudador de impuestos, Raquel Buenrostro Sánchez.

"Tenemos a varios sectores identificados que no habían sido revisados, son básicamente el acerero, el alimenticio industrializado, automotriz, mineros, farmacéutico, financiero y el que le llaman el retail", dijo durante una reunión con senadores.

Durante su exposición ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, para presentar el paquete económico 2021, dijo que ya habían hablado con las cámaras empresariales para avisarles que harían esas revisiones.

Informó que no han podido avanzar en todos, debido a que los tiempos de las auditorías están programados por ley, pero en los adeudos más evidentes, acotó, no se necesita hacerlas.

En vez de una auditoría están trabajando con compulsas (cotejar documentos fiscales) con los empresarios y sus contadores para poder revisar.

Según Raquel Buenrostro esto ha sido bien recibido por la industria, los inversionistas y socios, a diferencia de los despachos que son otra cosa.

Destacó que al iniciarse una auditoría significa en automático multas, recargos y actualizaciones.

"Si antes de generar la auditoría yo detecto algo que es muy obvio de evasión de impuestos, citamos al contribuyente, se lo explicamos y no abrimos auditorías y él se ahorra, por así decirlo, las multas y recargos si hace la corrección de sus declaraciones, se autocorrige", expuso.

Con los sectores señalados, estimó que lo trabajado en el presente año se podrá recuperar y reflejar en el 202.

Detalló que al día de ayer tienen 115 mil millones de pesos recuperados de grandes contribuyentes, de los cuales 84 mil millones de pesos pagados en efectivo y otros 115 mil millones de pesos virtuales.

En ese tipo de recaudación virtual, explicó que se trata de dinero que las grandes empresas ya no podrán acreditar en el futuro por medio de compensaciones o devoluciones.

Por eso, afirmó que la proyección de ingresos tributarios para el 2021 es sólida y creíble.

El próximo año, será mucho mejor que el 2020 que fue muy difícil. "Sí tenemos espacios para crecer", sostuvo.