SAT te reta a sacar tu constancia fiscal en menos de un minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está invitando a los contribuyentes a entrar a un reto para tramitar la constancia fiscal.

A quienes todavía no han obtenido la Constancia de Situación Fiscal, y que se la están pidiendo en su trabajo para los nuevos recibos de nómina o para cuando piden factura electrónica bajo la versión 4.0, que será obligatoria a partir de abril, los desafía a sacarla en menos de un minuto.

La plataforma del SAT, a través de un video tutorial, invita a los contribuyentes a unirse al reto para obtener la cédula de datos fiscales.

Dicho documento contiene el nombre del causante, el código postal de su domicilio fiscal y el régimen fiscal en el que está dado de alta ante el fisco.

Es decir la misma información de la constancia fiscal que necesitan los patrones para el correcto llenado de la nómina de los trabajadores y de las facturas que se emiten en los comercios y empresas de servicios como restaurantes.

Estos datos son importantes para la emisión de las facturas electrónicas y para el timbrado o sellado fiscal de la nómina, porque si no contiene esos datos, los comprobantes no podrán ser deducibles como gastos para las empresas y para los contribuyentes.

Para entrarle al reto y obtener estos datos fiscales en el portal del SAT, los interesados sólo necesitan tener a la mano el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o la Clave Única de Registro de Población (CURP).