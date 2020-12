"Satanizar outsourcing pone en riesgo 600 mil empleos", dicen maquiladores

El atractivo de México como destino de inversiones en la industria maquiladora dependerá de la decisión que se tome en materia de outsourcing, es decir, si se "sataniza", se "regula", "vigila" o se "elimina", dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Aguirre Lang.

Expuso que 2 de cada 10 empleos en la maquila están bajo la figura del outsourcing, porque en gran medida son trabajadores eventuales que se contratan en las temporadas de mayor actividad, lo que representa 600 mil empleos que, de desaparecer la figura, estarán en riesgo.

"No sé si vayamos a perder los 600 mil empleos que tenemos por subcontratación, honestamente no creo, pero de que se ponen en riesgo sí, pero hay que ver cómo queda el marco legal en blanco y negro, después de que terminen las negociaciones en Palacio Nacional y que lo revise la Cámara de Diputados y Senadores", explicó a EL UNIVERSAL.

Con la pandemia muchas empresas decidieron no tener todas sus operaciones en un solo país y algunas inversiones migraron a México, pero el país está a prueba como destino de inversiones, a diario compite con otros países que también ofrecen el esquema del outsourcing y que quieren captar proyectos en la industria maquiladora, añadió.

Al referirse a los proyectos que recientemente llegaron a México, el líder del Index afirmó: "Estamos a prueba porque son tecnologías nuevas, procesos productivos nuevos, algunos son clientes nuevos y por una coyuntura como la pandemia se abren oportunidades y no puedes atraer sin este modelo el outsourcing".

Aguirre Lang dijo que "de los 3 millones de empleos directos que genera la maquiladora en México, solamente tenemos 600 mil trabajadores que se contratan por outsourcing, es decir, el 20%, y de ese porcentaje el 80% es personal de líneas de producción, técnicos y obreros, que nos permiten flexibilizar cuando hay aumento de la demanda".

Por ello, dijo: "nos preocupa y nos interesa que continúe este modelo" porque al tenerse el outsourcing en varios países del mundo, México compite por atraer inversiones.

"Para que le andas buscando cinco pies al gato cuando ya tienes un marco desde nuestra óptica legal en la Ley Federal del Trabajo y hay una responsabilidad solidaria entre la agencia de personal y quien se ve beneficiado por el trabajador", agregó.