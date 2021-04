SCT descarta regresar al anterior diseño del espacio aéreo

La Secretaría de Comunicaciones Transportes (SCT) descartó la posibilidad de regresar al anterior diseño del espacio aéreo ante el amparo que interpuso una ciudadana en el Estado de México.

La ciudadana señaló que el cambio de rutas para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) genera daño al medio ambiente y a la salud de su familia.

Por lo tanto, un juez federal ordenó la suspensión inmediata de la implementación del rediseño del espacio aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México y ordenó que se den a conocer los estudios de impacto ambiental.

En conferencia de prensa, Carlos Antonio Rodríguez Munguia, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dijo que el área jurídica de la SCT está analizando la defensa del caso, pues es muy complicado que se vuelvan a utilizar las rutas anteriores que seguían las aerolíneas para aterrizar o despegar en el AICM.

"Se tendría que volver a capacitar a los operadores", indicó.

Por su parte, Román García Álvarez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, detalló que el rediseño del espacio aéreo no los obliga a realizar un estudio de impacto ambiental.

Sin embargo, comentó que desde que empezaron las quejas por el ruido que ocasionan los aviones por su paso al poniente de la ciudad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares junto con el Centro Nacional de Metrología y Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano están haciendo mediciones en varios puntos de las trayectorias por donde están sobrevolando las aeronaves para verificar que se apeguen a la normatividad internacional.

De acuerdo con la SCT, las emisiones de ruido de los aviones permitidas van de 43 a 108 decibeles y posteriormente se darán a conocer los resultados de este estudio.

García Álvarez reiteró que no se puede regresar a las rutas anteriores de un día para otro, pues toma 3 meses capacitar a los controladores aéreos en las nuevas rutas.

El pasado 25 de marzo se puso en marcha el rediseño del espacio aéreo para combinar las operaciones del AICM con el Aeropuerto de Toluca y próximamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.

Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transporte, dijo que los ciudadanos estén en su derecho de manifestar lo que les convenga.

"Los amparos naturalmente los respetamos en la medida en que sirvan al bien común, ya que el bien común está por encima de lo que pueda ser el interés particular", aseguró.

El subsecretario mencionó que las autoridades están conscientes de las afectaciones que ocasionan el ruido de los aviones.

El nuevo rediseño del espacio aéreo afecta a 1 millón de personas más en la Zona Metropolitana del Valle de México. Con el nuevo diseño, se tuvieron que mover 3 millas hacia el poniente la aproximación que hacen los aviones para aterrizar en el AICM.

Además, se separaron los aviones que venían del sur del país para que ya no tengan que virar por el norte de la ciudad para aterrizar en el AICM.

Morán Moguel aseguró que el ruido está en niveles aceptables y cuando los pilotos hagan descensos continuos, los niveles de ruido serán mucho menores.