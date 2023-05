Se acerca el fin de negociaciones para comprar Banamex: Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, afirmó que las negociaciones para concluir la compra de Banamex se están acercando a su etapa final y que será benéfica para el sistema bancario mexicano.

"El diálogo y la negociación entre ambas partes parece que va bastante bien. Yo preferiría dejar los anuncios a los compradores y vendedores cuando lleguen a un buen acuerdo; nosotros consideramos, desde el punto de vista regulatorio, que va a ser positiva la transacción", dijo el funcionario.

Entrevistado después de participar en el congreso de educación financiera 2023, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM), el funcionario destacó que el sistema bancario mexicano necesita mayor competencia y que la nueva operación de Banamex se enfocará en un uso mucho más productivo.

"Esperamos que después de la transacción y sobre todo con la operación del nuevo banco, activos de Banamex tendrán un mejor uso, más productivo para el sector financiero, entonces lo vemos con buenos ojos" añadió.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a que el empresario Germán Larrea adquiera Banamex y dijo que las negociaciones van muy avanzadas; señaló, además, que hasta el momento el gobierno mexicano revisa la parte de impuestos que se deban de pagar por la transacción.



"No es casualidad que México crezca 3%": Hacienda

Sobre la mejora en las expectativas y el buen desempeño que ha tenido la economía mexicana al arranque de 2023, el subsecretario de Hacienda destacó una mejora en el consumo de la población y estimó que hasta el momento la economía del país podría cerrar el año con un crecimiento de 3%.

"No es suerte que México esté creciendo al 3% y aunque puede haber eventos de volatilidad en el futuro, nuestra sociedad se está fortaleciendo, es más equitativa y debemos seguir fomentando la inclusión, pensemos fuera de la caja en beneficio de la sociedad", dijo.

El funcionario destacó que el dinamismo que se mantiene en la economía mexicana está impulsado principalmente por el consumo interno y que hasta el momento las expectativas de crecimiento se mantienen.

"El consumo interno está teniendo un rol muy importante en el crecimiento, nosotros no estamos en la carrera de los pronósticos, entonces nuestra estimación de crecimiento se mantiene anclada en el 3%", dijo.