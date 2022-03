Se analizará proceso de venta de Afore Banamex: Inversiones Afore Principal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- El director de inversiones de Afore Principal, Nestor Fernández, dijo que la empresa está abierta a analizar el proceso de venta de Afore Banamex, que hasta el momento forma parte del paquete que ha puesto sobre la mesa Citi, de su negocio en México, que incluye la marca Banamex, la banca minorista, aseguradora así como el acervo cultural.

"Principal tiene una vocación de crecer. Seguramente se va a estar analizando" dijo el directivo.

Entrevistado después de participar en la cumbre 2022 de capital privado organizada por Amexcap, el directivo dijo que la venta de una Afore como Banamex representa una oportunidad atractiva y que por el momento no representa un riesgo de concentración del mercado.

"Es una oportunidad atractiva. No visualizará en el corto plazo una concentración mayor. Esto es algo muy puntual y responde a una estrategia de Citi a nivel global", dijo.

Sobre el impacto en las ganancias de las Afore que ha representado la disminución en el cobro de comisiones, el directivo de Principal dijo que las administradoras se están ajustando ante la baja en su principal ingreso, el cual podría recuperarse hacia la segunda mitad del año.

"Las compañías están haciendo un proceso de reacomodo de sus estructuras. Antes de mediados de año las compañías deberían de estar más equilibradas. Sí presenta un desafío y estamos a la espera en el incremento en la recaudación que se tiene que dar el próximo año, lo cual va a balancear un poco los costos", añadió.

Sobre la volatilidad que ha golpeado a los mercados ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el directivo dijo que se espera una recuperación en los próximos meses, además de que la naturaleza de largo plazo de las Afore ha logrado batir el impacto por la inflación.

"Los portafolios están preparados en un contexto inflacionario. Son multiactivos. La inversión en fondos de gobierno, ajustados por inversión, por Udis, te permite tener una protección inflacionaria atractiva y en el largo plazo la exposición en acciones es protectiva de la inflación", añadió.

Por su parte, el vocal ejecutivo de Afore PensionISSSTE, Édgar Díaz, resaltó que el impacto por la volatilidad de los mercados podría extenderse hasta la primera mitad del año; sin embargo, los mercados y las mismas Afore ya han anticipado los principales impactos.

"Es un panorama complejo con el que vamos a convivir el primer semestre, pero yo creo que los mercados ya han descontado lo que va a pasar. El tema relevante ahorita es la guerra en Ucrania, el tema de cómo va a comportarse la FED respecto a las tasas de interés y yo creo que son temas que todos los inversionistas, no solamente en las Afores, ya tenemos descontado, ya sabemos que la FED va a incrementar las tasas de interés, nos estamos preparando para eso, diversificando nuestro portafolio en activos que nos puedan ayudar a tener un rendimiento por ese impacto negativo que se genera con el alza de tasas", dijo.