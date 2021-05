Se atenderá de inmediato solicitud de EU sobre General Motors en Silao, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México responderá de inmediato a la solicitud de Estados Unidos de revisar la supuesta negación de los derechos de los trabajadores en una planta de camiones de General Motors en Silao, Guanajuato, la primera disputa laboral en el marco del T-MEC.

"De inmediato se va a responder porque es parte, en efecto, del Tratado", dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa.

El presidente dijo que es algo bueno que este tipo de disputa laboral se resuelva conforme a las nuevas reglas establecidas en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

"Es algo bueno, porque antes el Tratado no contemplaba la situación laboral y ahora contempla que los trabajadores tienen que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen elegir libremente, también de manera democrática, a sus representantes sindicales", dijo el presidente.

Expresó que sí en una empresa que exporta a Estados Unidos hay malos tratos a los trabajadores, si no se están pagando salarios justos, si no hay democracia, se tiene que intervenir.

"Se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus derechos o, mejor dicho, con sus obligaciones laborales".

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió a México que revise si a los empleados de las instalaciones en Silao, Guanajuato, se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva, informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó en abril que anuló una votación liderada por un sindicato en la planta al descubrir que boletas no utilizadas habían sido destruidas.

Además de que cuando solicitó al sindicato que entregara para inspección los votos que ya habían sido emitidos, el sindicato se negó, según información preliminar de la dependencia.