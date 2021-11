Se benefician 121 mil personas con baja de tasas del Infonavit

A cinco meses de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunciara la disminución de la tasa de interés de sus créditos para comprar casa, 121 mil 107 personas han accedido a un financiamiento con tasas que van de 1.91% a 10.45%.

Lo anterior fue posible gracias al Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, con el que el Instituto aplica una tasa de interés diferenciada a sus acreditados, dependiendo del nivel salarial con el que están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es importante recordar que en el esquema anterior de créditos la tasa de interés estaba fija en 12% sin hacer distinción del ingreso de los trabajadores.

Así, con el objetivo de apoyar la economía familiar de los trabajadores y garantizar su acceso a una vivienda adecuada, el Infonavit cobra una menor tasa de interés a los trabajadores que perciben menores ingresos.

Del total de los créditos hipotecarios colocados de junio al 14 de noviembre de 2021, el 49% se otorgó a personas que ganan menos de 10 mil 897.80 pesos al mes, con una tasa de interés inferior al 7.21%.

Además del beneficio de pagar menos intereses, con el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, las mensualidades del crédito son fijas durante toda la vida del financiamiento, incluso si un trabajador concluye su relación laboral con una empresa, y no registran incrementos anuales ligados a la inflación o a la revisión del salario mínimo.

Por otro lado, las aportaciones patronales (5% del salario) son consideradas como otro pago a la deuda y no a los intereses.

Así, el monto de la mensualidad no cambia aún si se pierde el empleo y las personas que mantengan una relación laboral activa hasta la liquidación de su financiamiento lograrán hacerlo en menos tiempo.

Asimismo, los acreditados cuentan con diferentes apoyos que establece el Modelo de Cobranza Social, garantizando el acompañamiento del Infonavit en caso de desempleo o disminución de sus ingresos.

Para solicitar un financiamiento con el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, los trabajadores deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) y precalificar para verificar que cumplen con la puntuación requerida para el otorgamiento del crédito.