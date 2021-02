Se cumple "profecía de pandemia" cierran cines en diferentes ciudades

Cinemex, la segunda cadena más grande de cines en la República Mexicana, al parecer cerrará Puebla y quizá Durango se sume a ello ante los efectos de la pandemia por la Covid-19.

"Nuestra industria es motivo de orgullo para México a nivel mundial y hoy está en riesgo de desaparecer, llevándose consigo decenas de miles de empleos directos y cientos de miles de indirectos. Queremos salvar los empleos que generamos, sin arriesgar la salud de la población", dijo ese día la Cámara por medio de una carta abierta.

En el documento pedía a las autoridades reconsiderar el cierre de cines, argumento que estudios científicos han comprobado que los cines no son foco de infección, registrando hasta el momento cero contagios entre asistentes y empleados.

Hasta el momento Cinemex no ha confirmado las razones del cierre, ni si este será por un tiempo determinado o permanente.

De acuerdo con la Canacine, hasta ayer lunes contaban con cines abiertos en 21 entidades, contra las 26 con que iniciaron el año.

Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí se encuentran en semáforo rojo, por ende los cines permanecen cerrados.

Aunque Guanajuato, Nuevo León y Puebla se contabilizan dentro de los estados en semáforo rojo, sí se permite la asistencia a las salas con un aforo limitado del 20% y 30% respectivamente.

El sector de la exhibición en México representan 50 mil empleos directos y 150 mil indirectos.

Del 25 de marzo al 7 de febrero (domingo se vendieron en todo el país 15.6 millones de boletos, contra los 350 millones vendidos en el mismo periodo 2019-2020.

Durante el 2020 fueron cerrados 11 complejos: Cinemex se vio obligado a bajar la cortina en Plaza Real Monterrey, Expo Plaza Aguascalientes y Plaza Real Nuevo Laredo, mientras que Cinépolis sus unidades ubicadas en Plaza Mirador Gutiérrez, Tuxtla; Imax Toluca Centro; Pabellón Campestre en Querétaro; MC El Alacrán en Durango; Factory Outlet en León, así como Coacalco, Azcapotzalco y Los Reyes La Paz, que la compañía ubica en Ciudad de México.

"La idea desde un inicio fue proteger a nuestra gente y evitar toda costa despidos, cerramos algunos cines y ahí sí no reubicamos, pero a la gente de más de 460 cines la hemos mantenido; esos que cerramos fue porque de alguna manera iba a ser difícil que pudieran ser rentables aun reabriéndolos", dijo en su momento Miguel Rivera, vicepresidente de Programación Global y contenido de la cadena exhibidora Cinépolis.