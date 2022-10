Se disparan 15% fraudes inmobiliarios en SLP

A-AA+

Ante un desmedido uso de las redes sociales para las operaciones de renta y venta de inmuebles, los fraudes inmobiliarios se han disparado hasta un 15 por ciento en lo que va del año, esto de acuerdo a la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios capitulo San Luis (AMPI).

De acuerdo a Luis Alvarado Moreno, presidente local de AMPI una de las primeras acciones tanto de quienes buscan rentar un inmueble, o bien, están ofertando un local, vivienda y oficina, acuden por inmediatez a las redes sociales, y aunque éstas son una herramienta que brinda mayor facilidad a los usuarios, en muchas ocasiones representa un riesgo por la falta de formalidad y certeza de que lo que se ofrece sea real.

En este sentido, indicó que hasta septiembre del año en curso, la AMPI registra un crecimiento en fraudes inmobiliarios de un 15 por ciento con respecto al año pasado. Atribuyó este fenómeno a la falta de regularización de plataformas digitales y redes sociales en las que cualquier persona puede ofertar una propiedad sin necesariamente ser un profesional en la materia.

Recordó que en base a ello la ley establece la obligatoriedad de que quienes brinden servicios inmobiliarios estén debidamente acreditados ante la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), pues actualmente solo hay 80 registros de un total de 3 mil 600 agencias que se calcula existen únicamente en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Aunque de momento no se han aplicado sanciones a quienes ofrezcan estas tareas, la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzarán a realizar labores de inspección para verificar que se cuente con este registro.

"Este tema no es para recaudar, es para darle garantía y seguridad a las y los potosinos de que las operaciones que hagan con su patrimonio sean con alguien certero y confiable y deje de haber estafas; inmediatamente se reciba la mayoría de registros, quiero pensar que se van a empezar a aplicar las sanciones a quienes no lo hayan hecho", dijo el presidente de la AMPI.

Mediante la misma Asociación de Profesionistas Inmobiliarios de forma coordinada con la Sedeco se habilitará una plataforma para enlistar a las agencias que están debidamente acreditadas, esto con la finalidad de que la población no ponga su patrimonio en manos de cualquier persona, y antes de iniciar cualquier transacción cuente con la garantía de que se traba de profesionales.