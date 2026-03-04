Se disparan los precios de diésel y gasolina en EU

NUEVA YORK.- El precio promedio del galón de gasolina subió 11 centavos de dólar (3 centavos por litro) de la noche a la mañana en Estados Unidos, y los conductores en Europa tuvieron que hacer fila para llenar sus tanques de combustible, mientras la guerra regresa a Oriente Medio y los embarques de petróleo y gas están varados en el Golfo Pérsico

Dependiendo de la duración de la guerra, el dolor de los precios más altos podría aumentar en las próximas semanas, y podría sentirse con más fuerza en las zonas que dependen de importaciones.

"En este momento, lo peor está centrado en Europa, porque Europa es un importador neto", señaló Susan Bell, vicepresidenta sénior de mercados de materias primas en Rystad Energy. Los precios del diésel se dispararon 27% en Europa desde el viernes, subiendo alrededor de 62 centavos por galón (16 centavos por litro), dijo. "Ha subido sustancialmente, porque Europa está muy limitada en el suministro de diésel".

En Estados Unidos, un galón de gasolina regular se vendía a 3,11 dólares en promedio (82 centavos por litro), según el club automovilístico AAA, sorprendiendo a algunos conductores. Los precios de la gasolina ya estaban aumentando antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, mientras las refinerías cambian a mezclas de combustible de verano. Las mezclas de verano de gasolina son más caras porque se incluyen aditivos para ayudar a evitar que la gasolina se evapore con el calor, y los precios tienden a aumentar a medida que sube la demanda de combustible en los meses de verano, dijo Aixa Díaz, portavoz de AAA. Sumándose a las presiones, los precios del crudo han subido con fuerza en los últimos días debido a la guerra.

Anne Dulske pagó 15 dólares más de lo habitual para llenar su tanque en una gasolina de Jackson, Mississippi, el martes.

Dulske, quien dijo que anteriormente había notado que los precios de la gasolina iban bajando lentamente, calificó el aumento de sorprendente y afirmó que la tomó desprevenida cuando se enteró de que Estados Unidos e Israel habían atacado Irán durante el fin de semana.

"Estamos metidos hasta las rodillas en aumentos del precio de la gasolina", comentó Patrick DeHaan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, una empresa tecnológica que ayuda a la gente a encontrar gasolina barata.