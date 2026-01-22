Se disparan precios de seguros médicos

CIUDAD DE MÉXICO.- El seguro de gastos médicos en México arrancó 2026 con fuertes incrementos en precios, presionados por la inflación en el sector y el impacto fiscal tras la eliminación de la deducibilidad del IVA que enfrentará este año, retroactiva a 2025.

Se confirmó el incremento de 6% en el seguro de gastos médicos de GNP a partir del 19 de enero. En Seguros Ve por Más aumentará alrededor de 10%, también en febrero.

Esas alzas son adicionales al incremento que se aplica al arranque de cada año. Consultadas sobre el tema, GNP y Ve por Más declinaron comentar al respecto. Así, dependiendo de la edad, el deducible y otros factores, los incrementos pueden llegar a 22%, pero en el caso de adultos mayores sería de hasta 40%.

Bupa también aumentó el precio de su seguro de gastos médicos mayores y, según información enviada a sus clientes, a partir del 1 de marzo tendrá un alza general de 5.5% que aplicará tanto a pólizas nuevas como a renovaciones, en los segmentos nacional e internacional. Bupa precisó que este incremento no afecta el alcance de los beneficios de los productos ni implica modificar las comisiones vigentes.

Detalló que en sus productos de la gama internacional se aplicarán ajustes tarifarios específicos de entre 11% y 15%.

De acuerdo con la líder de consultoría, corretaje y analítica de datos en WTW, Areli Pérez, en el caso de los seguros colectivos en empresas se ha detectado un impacto de 8% a 12% en su precio, a consecuencia del cambio fiscal que enfrentarán a partir de este año, pero además habrá un ajuste más por las presiones en inflación médica.

"Anteriormente, como lo podían acreditar en su contabilidad, no tenían que enterar el IVA completo a Hacienda. Al tener este efecto del tema del IVA y tener que enterar y no poder acreditar ese gasto del siniestro, pues obviamente es un impacto importante para las aseguradoras", dijo.

"Dependiendo de cada empresa, hay una variación que va de 8% a 12%. El impacto se verá en 2026 en las negociaciones que estamos haciendo de renovaciones de grupo en pólizas para empresas".

Pérez recordó que las estimaciones de WTW para este año colocan a la inflación médica entre 14% y 15%, impacto que cada año se considera para calcular el encarecimiento del seguro de gastos médicos.