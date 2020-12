Se encarece Navidad para Santa Claus; repuntan precios de mercancías

Luego de la extensión de la campaña del Buen Fin en noviembre, los precios de las mercancías no alimenticias repuntaron en la primera quincena de diciembre, lo que se vio compensado por una baja importante en los precios de algunos productos agropecuarios, lo que permitió contener la inflación en dicho lapso, revelan los datos publicados por el Inegi.

El componente subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir, la parte de la inflación que no considera los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un rebote de 0.52% en la primera mitad de diciembre, la tasa más alta desde enero de 2014.

Ello se dio principalmente por un incremento de 0.77% quincenal en las mercancías y, especialmente, de 1.38%, en las mercancías no alimentarias. Esta última cifra es mucho más elevada que la registrada en años anteriores (0.36% en 2019 y 0.25% en 2018).

Destacan los incrementos en vestidos, faldas y pantalones para niñas de 6.61% quincenal, televisores, 4.81%; y pantalones para hombre, 4.05%.

Aunque la magnitud del incremento está relacionada a su vez con el fuerte descenso que tuvieron los precios en noviembre, una vez superada la etapa del Buen Fin, durante la que los descuentos en los precios de varias mercancías contribuyeron a que se registraran inflaciones muy bajas, explicó Daniel Arias, analista económico de Monex.

Por contraparte, la inflación no subyacente también sorprendió, pero a la baja, con una disminución de 0.23% en la primera quincena de diciembre. Impulsada por una contracción de 1.08% de los productos agropecuarios, en particular de frutas y verduras que cayeron 4.04%, las que tuvieron una mayor influencia sobre el resultado general.

En esta ocasión, resaltaron las variaciones quincenales de -12.75% en el jitomate, -14.07% en la cebolla y -13.27% en la papaya.

Resultado de lo anterior, en la primera quincena de diciembre de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.34% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 3.22%, manteniéndose dentro del rango objetivo del Banco de México.