Se espera una caída del 50% en ventas de San Valentín: Concanaco

Aunque el próximo 14 de febrero será domingo, los festejos por el Día del Amor y la Amistad no traerán las ventas que en años pasados tuvieron los comercios y servicios del país, ya que por el confinamiento de la pandemia se espera una caída de 50% en este 2021, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Las restricciones a la movilidad que se registran en aquellos estados con semáforo rojo epidemiológico provocarán que disminuyan las ventas de negocios que no son considerados esenciales y que permanecerán cerrados, como lo pueden ser los restaurantes, tiendas departamentales, electrónicos, dulces, flores y chocolates.

Contrario a años anteriores en que los giros de mayor crecimiento fueron: hospedaje, cines, teatros, parques de diversiones, restaurantes, cafeterías, bebidas y licores, y electrónica como celulares, tarjetas electrónicas, etc., con más de 3%.

Mientras que las flores, dulces, chocolates, ropa, calzado, perfumería y joyería, con menos de 2.8%, en este año no tendrán crecimiento.

"San Valentín es una de las celebraciones importantes para la economía en México, incluso superando la derrama que se registra el Día de Reyes, estando solo por debajo de celebraciones como los días de la Madre, y el del Padre", expuso.