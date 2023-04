¿Se paga doble si trabajas en Jueves y Viernes Santo?

A-AA+

Ante las vacaciones de Semana Santa, que están establecidas del lunes 3 al viernes 14 de abril, muchas personas aprovechan para salir de viaje o visitar a familiares.

Sin embargo, son muchas las personas que, por diversas razones, se ven empujados a trabajar en Semana Santa, más aún si durante estas fechas se cobra una doble compensación por día laborado.

¿Pagarán doble si se trabaja en Semana Santa?

Al no ser un periodo de descanso oficial, tampoco es posible solicitar el pago doble o triple por laborar en jueves y viernes o algún otro día de la Semana Santa.

Los únicos días que entran en esta categoría son el 1 de enero, 6 de febrero, 20 de marzo, 1 de mayo y 16 de septiembre, esto de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

¿Qué días no abrirán los bancos en Semana Santa?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los días 6 y 7 de abril los bancos no brindarán servicio, por lo que abrirán hasta el sábado 8 del mismo mes.

Cabe mencionar que los cajeros automáticos que se encuentran en centros comerciales, tiendas de autoservicio y vialidades si ofrecerán servicio.

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de Dolores. La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.