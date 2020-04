Se perderá mitad de ingresos por falta de apoyo a planta productiva: Canacintra

Los nulos ingresos que tuvo la industria, el comercio y los servicios, la mortandad de empresas en abril y la baja de ingresos de las familias por las medidas que se tomaron por la pandemia del Covid-19 provocará que el erario deje de percibir la mitad del monto del presupuesto de egresos del 2020, dijo la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, explicó que esta semana el gobierno federal se dará cuenta de que ya hay una caída de los ingresos tributarios, porque a partir del 17 de abril comenzó el pago de impuestos al erario público y muchas empresas no pudieron pagar.

"Toda esta situación provocará que el gobierno tenga menos ingresos para seguir con el apoyo a los programas sociales que pretende financiar. Lo que se podría arreglar si da apoyos a la planta productiva, ya que el sector formal es el que paga impuestos y es así como el gobierno tiene recursos para sus programas", aseguró Enoch Castellanos.

Se trata de "135 mil millones de dólares que se dejarían de producir en la economía, que con el tipo de cambio actual serán 3.25 billones de pesos, más de la mitad de presupuesto de egresos, que se dejaría de producir la economía en su conjunto, esta es la riqueza que se genera por todo actividad primaria, secundaria y terciaria".

En videoconferencia, Castellanos explicó que con una caída de -10% del PIB en 2020, se espera una pérdida de 2 millones de empleos, pero si se toma en cuenta que por cada trabajador hay una familia de 4 personas, hablamos de 8 millones de personas no tendrán para comer.

El líder de la Canacintra dijo que alentarán a que las empresas presenten amparos en torno al pago de impuestos porque actualmente no tienen ingresos y, a pesar de ello, deben pagar impuestos, con base en las utilidades que generaron en 2019.

Sin ningún ingreso durante abril ni mayo los empresarios tienen que pagar la nómina y pagarle al gobierno los impuestos, cuando por decisiones gubernamentales no pueden laborar.

"Es un despropósito porque si muchas empresas no van a tener utilidades porque abril, mayo y junio estuvieron cerradas y la normalidad la llevarás hasta el último trimestre. Y el gobierno te dice paga impuestos, pero la empresa ya cerró, entonces, en esa vertiente van los amparos", explicó.

Además, "el Código Fiscal de la Federación se establece la facultad del gobierno de lanzar medidas extraordinarias cuando haya una epidemia o situación extraordinaria para que el contribuyente pague impuestos", comentó.

Añadió que la inmensa mayoría tiene acuerdos con sus trabajadores en el sentido de mantener la relación laboral lo más posible, y eso les compromete recursos económicos.

"La inmensa mayoría tiene acuerdos con sus trabajadores y va en el sentido de mantener la relación laboral lo más posible. Mientras que los amparos buscan las vertientes de omisiones del gobierno al tratar esta situación extraordinaria", señala.