Se perderán 920 mil empleos formales en diciembre: Concamin e IDIC

Con las cifras disponibles al tercer trimestre del 2020 se espera cerrar el año con un PIB de -8.5%, por lo que se estima perder 920 mil empleos solamente en el sector formal en México, de acuerdo con el IDIC y la Concamin.

En videoconferencia de la Revista Industrial de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el también director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que en 2021 no se espera una recuperación del empleo.

Para el próximo año se estima la creación de apenas 550 mil empleos formales lo que significa que "no se va a alcanzar a recuperar lo perdido este año y va a faltar generar lo que se debe crear por crecimiento de población lo de 2021 y de este año", explicó el también presidente de la Comisión de Estudios Económicos de Concamin.

Estimó que las caídas en la actividad productiva de noviembre y diciembre serán menos dramáticas que en los meses anteriores, a pesar de ello se espera cerrar la producción industrial con -9.8%, el consumo privado terminará el año en -8.4%, la inversión fija bruta con -18.4% y la inflación en 3.9%.

"Para el 2021 pensamos que la inercia que se tiene sí puede generar un escenario de crecimiento entre 3.5 y 4.2%, pero si caemos 8.5% crecer a 4% es menos de la mitad que perdimos", expuso.

Expuso que esos escenarios no consideran un segundo confinamiento, además de que incluyen que en 2021 la producción industrial de Estados Unidos se recuperará, lo que puede llevar a dicho país a que su PIB crezca 4% el próximo año, lo que favorecerá a México.

México tiene que garantizar y blindar sus sectores estratégicos ante una segunda ola de contagios de Covid-19 que pueda llevar a un confinamiento, sobre todo negociar con el gobierno estadounidense para tener alineadas las industrias ante un confinamiento.

Explicó que lo más importante para lograr crecimiento es generar un mejor ambiente para las inversiones sobre todo ahora que el indicador de confianza empresarial a octubre de 2020 muestra que hay mucho trabajo por hacer para generar mayor inversión porque está en niveles muy bajos.

De la Cruz comentó que la recesión, exacerbada por el Covid-19, ya tuvo un impacto social, al registrarse un aumento en la pobreza, desempleo, afectaciones en la industria manufacturera, entre otros.

Por ello, "el aumento de la inversión productiva es un requisito indispensable: sin mayor inversión no será posible acelerar el crecimiento económico, pero todavía más relevante, no se tendrá la capacidad para crear los 250 mil empleos formales que se van a requerir cada mes por los próximos 5 años, tanto para recuperar las fuentes de trabajo perdidas en 2020, como para compensar el millón que debe generarse cada año y atenuar la informalidad y precarización laboral observada durante las últimas décadas".