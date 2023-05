"Se procesa nivel récord de pagos para Luis Miguel ", dice Santander

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- En dos días de preventas de los conciertos de Luis Miguel en México, Santander reportó una demanda excesiva por parte de sus clientes con tarjeta de crédito lo cual ha llevado a sus sistemas a un máximo de operación, dijo el banco.

"La demanda de boletos para el Luis Miguel Tour 2023 ha sido enorme en las preventas de Santander. El banco ha estado procesando niveles récord de pagos con tarjetas de Santander, tanto en la preventa de ayer lunes como en la del día de hoy, sin interrupciones. Sabemos que el tiempo de espera ha sido largo, debido a la demanda de esta gira histórica", dijo la firma financiera a través de sus redes sociales.

De acuerdo con su equipo de comunicación, no se pueden compartir cifras detalladas sobre las operaciones registradas este lunes y martes en la preventa exclusiva para sus clientes; sin embargo, se tuvo una alta demanda para todas las fechas que dará el cantante en varias ciudades del país.

"Nuestros clientes respondieron igual en las once ciudades donde habrá conciertos, generando una demanda masiva, a la que nuestros sistemas de procesamiento de pagos han respondido oportunamente; y donde una parte importante se realizó a meses sin intereses", explicó.

El banco pidió a los fanáticos paciencia en las filas virtuales que se mantienen a la espera de poder adquirir un lugar para la gira "Luis Miguel Tour 2023".

"Para quienes se encuentran en las filas virtuales, recomendamos no perder su lugar ya que, con tus tarjetas Santander, tienen acceso a la venta general que se acaba de abrir", dijo Santander.