Se recupera la venta de autos seminuevos, reporta la ANCA

El cierre de las agencias durante varios meses, el aumento de precio de los autos nuevos y la crisis económica está llevando a los consumidores a buscar autos seminuevos.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), en septiembre y octubre, la venta de autos seminuevos se incrementó 30%.

Los vehículos más buscados por los potenciales compradores son pick ups para trabajo, vehículos comerciales y autos de lujo no tan caros.

David Plasencia, presidente de ANCA, dijo que si bien ha crecido la demanda por adquirir un auto seminuevo, no hay muchos vehículos disponibles y los que hay subieron de precio.

"No hay vehículos en las agencias, no hay dinero en el país y el que vende su coche lo hace por alguna necesidad, porque se quedó sin empleo o porque quiere algo más reciente.

"Pero, incluso para nosotros, es difícil encontrar vehículos y comprarlos porque subieron de precio, entonces nuestra comisión es menor", explicó.

El precio aproximado de un auto seminuevo como un Versa o Aveo modelo 2017 o 2018 va de 130 mil a 180 mil pesos.

Mientras que los seminuevos de lujo van de 300 mil a 600 mil pesos.

Para los socios ANCA, más de la mitad de las ventas que realizan son a través de algún financiamiento, por lo que están trabajando con Scotiabank para impulsar la compra de autos seminuevos con una tasa de 8.9%, de las más bajas para este tipo de autos.

También están colaborando con las automotrices para que les den crédito para comprarles vehículos seminuevos y ofrecer descuentos; y con los bancos, para absorber ciertas comisiones de pagos con tarjeta de crédito.

El financiamiento para la compra de autos seminuevos no disminuyó tanto como para la compra de unidades recientes.

De enero a septiembre, los distribuidores reportaron la venta de 77 mil 603 vehículos seminuevos con algún tipo de financiamiento, 4.5% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

Menos nuevos

Sin embargo, el financiamiento para la compra de automóviles nuevos cayó 27% en el mismo periodo, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Ford, Hyundai, KIA y Suzuki son las automotrices que más están impulsando la venta de seminuevos en su red de distribuidores.

Y por parte de los bancos, Banorte, Inbursa, HSBC, Santander y Scotiabank son los más proactivos financiando este segmento.

ANCA estima que será hasta dentro de dos o tres años cuando se pueda hablar de una estabilización del mercado de autos usados, tanto en oferta como en precio.

Además, todavía existe el riesgo de regresar a semáforo rojo en la Ciudad de México y en otros estados, lo que limitaría la venta de autos seminuevos.