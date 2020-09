Se requiere recuperar inversión para recobrar empleos y economía: Banxico

Si bien las regiones orientadas al mercado externo serán las más beneficiadas por el T-MEC y la reactivación de Estados Unidos, se requiere una recuperación generalizada de la inversión para recobrar de manera expedita los empleos y la actividad económica, advirtió el Banco de México (Banxico). "Más que hablar de los renglones particulares del presupuesto, lo que necesitamos para una recuperación más expedita del empleo, de los ingresos y de la actividad es una recuperación generalizada de la inversión", dijo el director general de Estudios Económicos del Banco de México (Banxico), Daniel Chiquiar.

Durante la presentación del Reporte de las Economías Regionales, hizo ver que actualmente todavía hay cierta incertidumbre sobre la rapidez de la recuperación económica.? Refirió que por eso, en el Informe Trimestral de la Inflación, Banxico planteó tres escenarios distintos que difieren en términos del tiempo que tomará recuperarnos.

"Esta incertidumbre todavía puede estar afectando un poco la inversión privada, en la medida en que la economía se recupere podría haber una recuperación de la inversión privada y eso podría conducir en las mejoras de empleo, ingresos y actividad y el potencial de la economía", estableció.

Señaló que empresarios consultados por el banco central mencionaron algunos proyectos de inversión pública como elementos que han favorecido, en particular en el sur.

Sin embargo, la recuperación de esta región estará en función de cómo evolucione la pandemia a la demanda y en particular el sector turístico, y en ese sentido todavía prevalece la incertidumbre, expresó.?"No podríamos afirmar qué región se va a recuperar más rápido; sí hemos visto que hasta ahora las actividades manufactureras se han recuperado rápidamente por el hecho de que la industria automotriz dejó de ser considerada no esencial y eso influyó más en las regiones distintas al sur", expuso.

Mencionó que los empresarios del sur son los que tienen más esperanzas sobre cuándo esperan alcanzar los niveles de ventas que tenían antes de Covid-19, pues el 88% respondió así.

La mayoría de las fuentes consultadas, esperan que esto se dé a más tardar en 2021, en particular en el norte el 75% así lo estima; en el centro-norte, 64%.