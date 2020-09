Se requiere valentía política para repensar el futuro del empleo: Banco Mundial

Casi la mitad de la población en América Latina no tiene acceso a internet lo que agravará la desigualdad laboral y educativa, advirtió el Banco Mundial (BM).

El vicepresidente del organismo para América Latina y el Caribe, Felipe Jaramillo, dijo que por ello es momento de repensar el futuro y el empleo en la región para lo que se requiere de valentía política.

Durante una conversación transmitida en redes sociales por el BM, el funcionario del organismo habló de los retos en esta materia considerando que el teletrabajo y automatización van en aumento.

"Hay que tener cierta valentía política, hay que hacer reformas; no podemos vivir con las mismas condiciones que teníamos antes de la pandemia porque no estaba generando buenos resultados", advirtió.

Apuntó que ante la pérdida de empleos de 25 millones en la región por las consecuencias de la pandemia, se requiere revisar las leyes y marcos regulatorios para ver cómo nos adaptamos mejor a los retos que vienen hacia delante.

Jaramillo enfatizó que los cambios estructurales son necesarios para mejorar la perspectiva económica, tener un crecimiento mucho más dinámico y generar más empleos incluyentes, sostenibles y armónicos con el medio ambiente.

"La economía del futuro va a estar basada en los instrumentos digitales y el acceso a internet. A nosotros nos preocupa mucho que en América Latina cerca de la mitad de los habitantes no tiene acceso a internet, esto es grave porque en la situación actual no tienen oportunidad de trabajar desde su casa", ponderó.

Urgió a encontrar una solución para evitar que se acentúen las desigualdades para lo cual, acotó, es importante que la población tenga que estar preparada para enfrentar los retos de la economía futura que va a requerir más acceso a la tecnología digital y más destreza y habilidades.

Felipe Jaramillo también comentó el reciente estudio que publicó el BM titulado "Efecto viral: Covid-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe". Al respecto, estimó que con la digitalización no se perderán más puestos de trabajo.

"No creo que los robots nos vayan a dejar sin trabajo, creo que el estudio muestra que van habrá muchas oportunidades hacia delante", expresó.

Para eso, reiteró que es necesario que los países tomen las políticas necesarias, y una de ellas es proporcionar a los trabajadores oportunidades para capacitarse y estar listos para estas circunstancias.