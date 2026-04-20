CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Empresarios y líderes de organizaciones del sector privado mexicano plantearon al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la conveniencia de eliminar los aranceles de 50% al acero y 25% a los automóviles que se exportan al mercado estadounidense.

Sector privado mexicano plantea eliminar aranceles en EU

Durante la segunda ronda de negociaciones entre los gobiernos de nuestro país y de la Unión Americana, llevada a cabo en la capital del país, rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle, dijo que a Greer "le comentamos lo que hacemos las empresas transnacionales en México y Estados Unidos, la importancia que tiene la integración de las cadenas de suministro y todo el valor que agregamos las empresas en la región. Entonces nos escuchó con atención, dijo que entendía la problemática y que iban a seguir las conversaciones".

Expuso que en esta primera vez que platican con Greer le expusieron que "no queremos aranceles...lo saben perfectamente bien y es parte de nuestra posición no queremos aranceles".

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Añadió que, aunque, "tienen una postura a escuchar, pero por supuesto que su posición es dura, pero bueno yo creo que las conversaciones van avanzando".

En entrevista al salir de la reunión, confió en que "vamos a llegar a muy buenas conclusiones" añadió que en este encuentro los funcionarios estadounidenses están "bien, receptivos".

Prioridades y acciones del sector privado mexicano

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, dijo que "la prioridad del sector privado mexicano es que continúe el tratado de libre comercio (T-MEC), que sea precisamente libre comercio, y que tenga cero aranceles para aquello (productos) que cumpla con las reglas de origen".

Afirmó que este acuerdo se logró con el sector empresarial de Estados Unidos, con la Business Round Table, la US Chamber of Commerce, entre otros organismos de los sectores privados de Estados Unidos y Canadá.

Comentó que trabajarán con el gobierno federal en dos áreas: reglas de origen y con cadenas de proveedores.

Dijo que para ello se tienen que sustituir las importaciones asiáticas por manufacturas mexicanas y eso requiere "revisar qué es lo que se puede comprar localmente en México, en Estados Unidos o en Norteamérica, de tal manera que esto nos ayude a lo que será la continuación de estas conversaciones y este diálogo con el equipo de los Estados Unidos, encabezado por el embajador Jamesson Greer".

El Vicepresidente Ejecutivo y Director General (CEO) de la American Chamber of Commerce of Mexico, Pedro Casas Alatriste, dijo que los temas que más le preocupan son los aranceles a productos de exportación, en lugar de darse un tratamiento preferencial.

Expuso que por ahora las negociaciones son bilaterales, es decir, México con Estados Unidos, pero dijo que se espera que se incorpore Canadá y que se mantenga el tratado por 16 años más.