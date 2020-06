Sector turístico denuncia "expropiación arbitraria" de 170 mdp en la CDMX

Pese a ser uno de los sectores más afectados por la contingencia del Covid-19, ahora los empresarios turísticos, hoteleros, agencias de viajes, restauranteros, entre otros, exigen a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum , devuelva 170 millones de pesos del Fondo de Promoción Turística, que fueron transferidos a la Tesorería capitalina.

En una carta abierta "urgente", presentada a la Ejecutivo local, representantes de los Hoteles, Agencias de Viajes, Canirac y Canaco, denunciaron que el viernes pasado el Comité Técnico del Fideicomiso de dicho Fondo, por mayoría –cuatro votos en contra por seis a favor, estos últimos del Gobierno capitalino--, decidieron el destino de ese dinero.

"Este acto arbitrario en sus pretensiones y en sus formas, transgrede las excelentes y fructíferas relaciones que ambas partes veníamos reconociendo. El sector privado dedicado al Turismo en CDMX, no puede aceptar de ninguna manera que se expropien los recursos etiquetados para sustentar y promover nuestra dañada y abatida actividad económica", enfatizaron.

Lamentaron que bajo el argumento de "la imperiosa necesidad de enfrentar los estragos financieros de la epidemia del Covid-19", el viernes pasado fue convocado fuera de tiempo jurídico el Comité Técnico del Fideicomiso, donde el punto único de agenda la disposición de toda la masa patrimonial del mencionado fideicomiso.

Además, revelaron que el formato de la sesión "fue virtual, no presencial", sin respetar los acuerdos establecidos, "más tratándose de un asunto tan trascendente para el patrimonio del Fondo de Promoción Turística", destacaron.

Incluso, denunciaron que los representantes de los organismos empresariales hicieron la observación de que se convocó a la sesión, con tan solo 24 horas y no 72, como exigen los términos constitutivos del fideicomiso.

"A pesar de esta moción, se realizó la sesión de Comité Técnico, para abordar y discutir el principal y único punto de la orden del día, para pedir la autorización de transferir los recursos a la Tesorería del Gobierno de la CDMX, sin señalar expresamente el destino desagregado de los mismos", afirmaron.

De los 10 integrantes de dicho Comité, señala la carta, los cuatro representantes del sector privado manifestaron su oposición a esa transferencia de los 170 millones del Fondo, "pero los seis representantes gubernamentales votaron a favor", lamentaron.

Por ello, dijeron, "expresamos a usted la inconformidad del sector privado con la ruptura de los acuerdos de cooperación, colaboración y entendimiento que a valor expreso se venía acreditando entre su Gobierno y el sector privado, con lo que fractura la confianza necesaria para trabajar en beneficio de los habitantes de la CDMX", denunciaron.

Le recordaron a Sheinbaum Pardo la disposición que el sector empresarial turístico y de comercio ha acreditado con su administración, para apoyar con alimentos y hospedaje en la lucha contra esta epidemia, "no sólo como una manera de apoyo a su gestión de Gobierno, sino como resultado espontáneo de la conciencia para apoyar a quienes más lo necesitan", soslayaron.

Ante tal situación, en la misiva exigen a la jefa de Gobierno reconsidere la medida, "y apego irrestricto a la legalidad sobre el patrimonio del Fondo de Promoción Turística. Tomar recursos distintos de su fin fiduciario, fractura la legalidad, al modificarse su destino y aplicación", reiteraron.

La carta es encabezada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turístico, la Asociación de Hoteles de la Ciudad, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.

Cabe destacar que además del sector privado, el Comité Técnico del Fideicomiso también lo integran, por parte del Gobierno capitalino, por las secretarías de Turismo, Finanzas, Desarrollo Económico, Barrios Originarios y Contraloría, así como un representante de las 16 alcaldías.