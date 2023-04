Secuestro de información en manufactureras aumentó tras pandemia

A-AA+

Las empresas de manufacturas que operan bajo el régimen de maquiladora son víctimas de los ciberataques, sobre todo el robo de nóminas, el cual aumentó tras la pandemia, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández.

En entrevista durante el Foro Internacional de Ciberseguridad Index, dijo que los atacantes encriptan la base de datos, por lo que no se puede pagar la nómina, "y la experiencia es que piden de rescate criptomonedas, pero eran números obscenos de miles de millones de dólares, lo que da idea que la persona que lleva a cabo el secuestro de datos no tiene idea del costo de la nómina".

Indicó que las empresas de la manufactura son vulnerables igual que todas y son afectadas sobre todo por el robo de "nóminas y bases de datos de la producción", pero a pesar de que los atacantes piden "rescate por la información", la mayoría de las firmas no pagan por ello.

El líder de las maquiladoras recordó que al día hay aproximadamente 56 millones de ataques diarios en México, y que debido a la pandemia se incrementaron los casos de secuestro de información de estas empresas.

"El tema que nos afecta es que no hay una regulación en México, mientras que en Estados Unidos puede hacerse una acción legal, en México no", por lo que tampoco hay seguros para enfrentar el problema, comentó.

En el evento, el presidente de la Anadic de México, Arturo Ramírez, dijo que solamente en la primera mitad del 2022 hubo 86 mil millones de ciberataques a empresas de México, por lo que se estima que en todo el año se registraron 170 mil millones de ataques.

A su vez, el director nacional del Comité de Tecnologías de la Información del Index, Agustin Tiburcio, dijo que la ciberseguridad no tiene fronteras, "es un reto global, por lo que necesitamos estar involucrados de manera constante, capacitarse e invertir en tecnología para prevenir los ciberataques de raíz".

El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, explicó que 80% de las empresas de alguna u otra manera manifiestan haber sufrido un ciberataque y en promedio se estima que esto ocasionó 3 mil millones de pérdidas a las empresas.