Segob intervendrá en conflicto de cooperativa Cruz azul en Tula

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se encargará de dialogar con los cooperativistas de la planta cementera de Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, para tratar de llegar a una solución y que reinicie su producción.

Añadió que el conflicto de la cementera de Tula, es un problema entre los líderes que afecta a los trabajadores, y muchos no reciben salario, no tienen ingresos y están en una situación muy difícil

"Aquí está Adán, secretario de Gobernación, le voy a pedir que lo atienda, este asunto, que hable con las partes, a ver si logramos conciliarlos, porque es un pleito, como suele pasar, de los líderes, de los de arriba, y por esos pleitos de los de arriba se perjudica a los de abajo, a los trabajadores", refirió.

Dijo que además ha habido violencia "gangsteril", y que el conflicto tiene que ver con un asunto de corrupción. "Es un asunto de corrupción, a veces no se quiere aceptar, pero el dinero, para hablar en términos respetuosos y de género, porque antes se decía que el dinero era el papá del diablo, no es la mamá y el papá del diablo. Llevan tiempo peleándose por eso los de arriba, y sufren los de abajo, los trabajadores", comentó.

Abundó en que visitó Hidalgo, y en Tula fue abordado por cooperativistas de la empresa cementera, quienes le expusieron su caso y le solicitaron ayuda para solucionar el conflicto que tiene parada la producción.

"Es un conflicto interno de los cooperativistas, sin embargo, tenemos que participar, atenderlo. Acabo de estar en Tula, y ahí me abordaron, me plantearon el problema, una de las partes, me comentaron lo de la falta de energía en la planta, se trata de un juicio que se tiene en lo legal, y hay una orden del juez para no permitir que siga trabajando esa planta de Cruz Azul", comentó.

Cabe recordar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió la energía eléctrica en la cementera, y el pasado 17 de agosto paró su actividad, en Tula, Hidalgo.