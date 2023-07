Según Profeco, estas son las mochilas de mejor calidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (EL UNIVERSAL).- El regreso a clases se aproxima, los gastos para padres y madres de familia son un dolor de cabeza para la mayoría, y uno de los artículos más solicitados son las mochilas, por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor analizó 21 modelos de 14 marcas para realizar compras de mayor calidad.

El tamaño y materiales resistentes es lo último que se busca en una mochila, la mayoría de los niños y adolescentes buscan un dibujo animado de su agrado o un color que llame su atención, pero en realidad lo que debe importar en una mochila es:

*Soporte y comodidad para cargar los útiles escolares

*Calidad del producto

*Materiales resistentes

*Acabados del producto: actualmente hay modelos novedosos que cuentan con cargadores USB o salida de auriculares, entre otros.

Las pruebas que se realizaron en las mochilas fueron: información al consumidor; acabados; dimensiones y capacidad; peso de la mochila; identificación y contenido de fibras de la tela y forro; impermeabilidad de la tela; resistencia de la tela a la abrasión; solidez del color al lavado; resistencia de los tirantes; y resistencia de los cierres.

¿Qué mochila elegir según la simbología de la Profeco?

Simbología. E: Excelente; MB: Muy bueno; B: Bueno; S: Suficiente; D: Deficiente.

-Xtreme by Samsonite (china). Precio: 599 pesos. Calificación: MB

-On deer (china). Precio: 359 pesos. Calificación: MB

-Chenson (china). Precio: 899 pesos. Calificación: MB

- Norma (china). Precio: 799 pesos. Calificación: MB

-Samsonite Acceleration Titan (china). Precio: 1,634 pesos. Calificación: MB

-Chenson Happy Girl HG64494-P (china). Precio: 699 pesos. Calificación: MB

-Chenson Dino Club CO65809 (china). Precio: 1,899 pesos. Calificación: MB

-Ruz Pokémon 174609 (china). Precio: 1,899 pesos. Calificación: MB

-Bepasi Back Pack 2490 sports time (china). Precio: 399 pesos. Calificación: B

-CoolCapital (china). Precio: 574 pesos. Calificación: B

-Monde pell (México). Precio: 299 pesos. Calificación: B

-U-PAC (china). Precio: 654 pesos. Calificación: B

-TICHER (china). Precio: 649 pesos. Calificación: B

-CoolCapital Berlin B75457 (china). Precio: 432 pesos. Calificación: B

-Ruz Fortnite juvenil (china). Precio: 649 pesos. Calificación: B

-Fotorama Miraculous (china). Precio: 368 pesos. Calificación: B

-CoolCapital leyton (china). Precio: 649 pesos. Calificación: B

-Airpack (china). Precio: 771 pesos. Calificación: S

-Ruz Pokémon (china). Precio: 674 pesos. Calificación: S

-Bonne back pack ruz juvenil (china). Precio: 407 pesos. Calificación: S

Mochilas que NO cumplen en identificación y contenido de fibras

-CoolCapital: dice que su tela es 80% poliéster y es 100% poliéster

-CoolCapital: dice que su forro es 100% nailon y es 100% poliéster

-Chenson: dice que su tela es 80% poliéster y es 100% poliéster

-Chenson: dice que su tela es 95% poliéster y 5% poliamida y es 100% poliéster

-Chenson: dice que su tela es 80% poliéster y es 100% poliéster

-On Deer Kalgap: dice que su forro es 100% nailon y es 100% poliéster

Mochilas que NO resistieron la abrasión

-Airpack

-Fotorama

-Norma

-Ruz

-TicherMochilas que resisten poco

-Bonne

-Monde Pell

-U-Pac

Mochilas con cierres poco resistentes

-Airpack

-Bepasi

-Bonne

-CoolCapital

-Ruz

-U-Pac

-Xtreme by Samsonite

Mochilas que son impermeables

-Bepasi

-Bonne

-CoolCapital-Chenson- Fotorama

-Monde Pell

-Norma-On Deer-Ruz-U-Pac-Xtreme by Samsonite

Por último, la Profeco compartió que "lo más caro no siempre es lo mejor", existen productos con mayor calidad a un menor precio.