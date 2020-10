SHCP da reversa a "mini gasolinazo" que incluía en Paquete Económico

A unas horas de la fecha límite para aprobar la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió retirar la propuesta de una cuota complementaria del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para las gasolinas que formaba parte del Paquete Económico 2021.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez, dio a conocer que luego de una reunión que sostuvieron esta mañana con los presidentes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva, se consideró no incluirla.

Por su parte, el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, agregó que también se discute con los diputados modificaciones a las leyes complementarias de la Ley de Disciplina Financiera.

Señaló que no se le están haciendo mayores ajustes a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el siguiente año, ya que es inercial.

Enfatizó que las discusiones se están realizando no solamente sobre la base de la carátula en la parte de ingresos, sino también en lo que corresponde al proyecto de decreto de Egresos de la Federación.