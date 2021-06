SHCP mantiene crecimiento en 6.5%, pese a bajo ritmo de vacunación

A pesar de que ya no se tiene el ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y del apretón monetario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la meta para el Producto Interno Bruto (PIB) de 6.5% para este 2021.

"Nuestro escenario sigue siendo un escenario de crecimiento importante con alrededor de 6.5%", ratificó el titular de la dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez, en el marco de la presentación de los resultados de la evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Afirmó que tenemos "suficientes" vacunas, porque están llegando alrededor de un millón por día, pero el reto será de logística.

"Hoy hablé con el director general de epidemiología, es un tema de ajustar algunas características del proceso, pero creo que va a ser, porque el mayor problema lo tenemos resuelto", apuntó.

Expuso que en el tema de las vacunas hay tres retos en el plano internacional: primero el tener suficiente cantidad de biológicos; también contar con el personal necesario para aplicarlas y luego que haya gente dispuesta a vacunarse.

Refirió que en Estados Unidos, donde hay cerca de 70 millones de vacunas en tránsito, lo que tienen hoy como reto es encontrar a quien inmunizar.

Respecto a la decisión del Banco de México (Banxico) de subir un cuarto de punto la tasa de referencia a 4.25% en la pasada reunión de la junta de gobierno, consideró que no cambia la meta para el crecimiento de la economía para este año.

"No vemos grandes cambios respecto a la decisión que tomó la junta de gobierno de Banxico", dijo.

Recordó que como titular de la SHCP participa en las reuniones de política monetaria de Banxico con voz, pero sin voto.