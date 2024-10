México actualiza programa de emisión de deuda externa ante EU

La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México actualizó su programa de emisión de deuda externa por un monto de 15 mil millones de dólares ante la Comisión de Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos como lo hicieron recientemente Panamá, Brasil y Chile.

En un comunicado destacó que lo anterior no representa una nueva colocación ni la intención de realizar una transacción en el mercado. Tampoco tiene algún impacto en los techos de endeudamiento externo que autorizó el Congreso de la Unión para el año fiscal en curso ni para años siguientes, señaló.

Hacienda explicó que esta actualización es un requerimiento que la SEC de Estados Unidos pide a todos los emisores soberanos.

Sirve para agilizar las operaciones que los emisores lleven a cabo en el mercado externo cuando la ventana de oportunidad se abra si así lo consideran, explicó.

Así, puntualizó, ya no será necesario un registro por operación, sino a través de un monto global autorizado o programa por 15 mil millones de dólares que tiene una vigencia intertemporal. Enfatizó que este proceso no implica bajo ninguna circunstancia un compromiso u obligación para realizar algún tipo de emisión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reafirmó su compromiso de utilizar el crédito externo como una fuente meramente complementaria de financiamiento.

Recurrirá únicamente cuando se presenten condiciones atractivas de costo y riesgo, siempre y cuando se encuentre dentro del límite de endeudamiento externo aprobado por los diputados y senadores para el 2024, aseguró.