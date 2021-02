SHCP pondrá lupa contra el "lavado" de dinero en elecciones

Bancos, casas de bolsa y de cambio, así como otras entidades del sistema financiero tendrán que poner lupa especialmente sobre operaciones de empresas de reciente creación, factureras y con dinero en efectivo durante el proceso electoral que será una de las contiendas más grandes, en la que se van a renovar 21 mil 378 cargos de elección popular.

Además, se acortará el plazo establecido —actualmente de 60 días— para que las instituciones puedan reportar operaciones inusuales de clientes que muestren algún comportamiento transaccional sospechoso, según la guía antilavado emitida por las autoridades financieras.

De esta manera se activará lo que está establecido actualmente en la normatividad antilavado, que contempla que cuando existe un mayor riesgo de que los recursos puedan ser de procedencia ilícita, se reporte de inmediato a las autoridades a través del aviso de 24 horas.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, presentó este día la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que debe aplicarse durante los procesos electorales y que estará vigente a partir de marzo de 2021 hasta la fecha en que sean calificadas las elecciones por la autoridad en la materia.

Dijo que si bien el próximo 6 de junio será un gran día para la democracia, se requiere asegurar por parte de todos que los comicios sean transparentes.

Deberán reportarse las operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados que no coincidan con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función del monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación que se trate, sin que exista una justificación razonable.

Prenderán alertas. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que la guía es totalmente imparcial y que se elaboró con base en información de la tipología detectada y sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las distintas materias.

Se pondrá atención en irregularidades y movimientos de todos los que estén incluidos en la lista de personas políticamente expuestas, para ver si rompen su perfil transaccional.

También habrá lupa en operaciones de empresas fantasma, particularmente del sector público para financiar campañas electorales y de los recursos en efectivo, que de acuerdo con datos de especialistas del Banxico se incrementó 6% en esos días respecto al año inmediato anterior.

De igual manera, los bancos y demás instituciones financieras deberán vigilar las diversas operaciones de las empresas que sean contratadas como proveedoras, pero sobre todo de aquellas que no estén autorizadas por las autoridades electorales.

Nieto Castillo dijo que la experiencia indica que se tiene que poner lupa a aportaciones de asociaciones a empresas fachada, y a las tarjetas y retención de recursos de trabajadores del sector público, así como del traslado de valores y dinero en efectivo.

Todos esos movimientos y operaciones deberán prender la alerta para detectar probables casos de "lavado" de dinero, advirtió el funcionario federal.

Informó además que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene 5 mil registros en su base de datos y 8 millones de reportes relevantes, y ante ese cúmulo de información, generan modelos de riesgos, el cual se empezó a preparar para el proceso electoral.

Con base en ello estarán en posibilidades de presentar denuncias en materia de delitos electorales. Hasta el momento hay tres denuncias presentadas.