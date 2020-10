SHCP revira al FMI: respeta recomendaciones, pero no comparte visión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo respetar las recomendaciones y observaciones que hiciera este día el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, expresó que no están de acuerdo en algunas de sus consideraciones sobre la evaluación que realizó el equipo de expertos del organismo.

"El FMI dio recomendaciones con las que no concordamos y son contrarias a opiniones en foros especializados", expresó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió que si bien por segundo año consecutivo México autorizó la publicación de la declaración final de la revisión anual como un ejercicio de transparencia, no comparten su visión.

En especial se pronunció sobre la recomendación del organismo multilateral para subir impuestos: "Rechazamos la recomendación de incrementar impuestos en ningún rubro, incluyendo al ISR, IVA y gasolinas. Aún menos en la actual coyuntura de la recesión del Covid-19".

El FMI también pidió a México posponer los planes de la nueva refinería hasta que sea rentable hacerlo.

Advirtió que la estrategia comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex) está desplazando recursos para gastos esenciales, cuando México necesita más apoyo fiscal en el corto plazo.

En la evaluación que el FMI entregó a las autoridades mexicanas, se destaca que dada las pérdidas cada vez mayores de la empresa petrolera, es aconsejable concentrar la producción sólo en campos rentables.