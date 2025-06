Sheinbaum rechaza nuevas concesiones mineras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió que en su gobierno no hay nuevas concesiones para empresas mineras y mencionó que hay permisos que tienen que ver con la actividad minera actual.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo discutió con un asistente, a quien señaló de insinuar algo distinto a lo que ha dicho su gobierno sobre la minería.

"No se va a dar ninguna nueva concesión, no, no hay nuevas concesiones de minería. Y la minería que existe actualmente, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todavía existe de contaminación de jales de distintas mineras. Entonces no va a haber ninguna nueva concesión (...).

"La minería es una actividad de gran impacto ambiental, en ese sentido no hay concesiones y las minas que actualmente existen, se revisa su impacto ambiental para ver qué tanto pueden seguirse explotando", dijo la Presidenta.

Ante los cuestionamientos y acusar insinuaciones de estar haciendo lo contrario a lo que ha dicho su gobierno sobre la minería, Sheinbaum Pardo expresó que nunca le va a mentir a la ciudadanía.

"No hay arreglos en lo oscurito, en nuestro gobierno no hay arreglos en lo oscurito y todo se hace público", expresó.