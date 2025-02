Sheinbaum va por acuerdo "voluntario" con gasolineros

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que firmará un acuerdo "voluntario" con gasolineros para topar la gasolina hasta 24 pesos por litro.

En la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal explicó que están avanzando en un acuerdo con los gasolineros ya que el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, considerando la inflación, y aclaró que desde el 2018, en comparación al 2024, hay un precio "constante" por lo que los hidrocarburos no han aumentado.

"(...) entonces, incluso como porcentaje del gasto de las familias, dado que ha aumentado más el salario, pues ya representa menos el costo de la gasolina", y añadió que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto subieron las gasolinas en términos reales por lo que hubo "gasolinazos", dijo.

"(...) nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, pues que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos", comentó.

Propuesta del PAN sobre IEPS es hipocresía

Sobre la propuesta del PAN de una reducción del IEPS del 50% a las gasolinas, Claudia Sheinbaum dijo que es "hipocresía" y que dijeron que estaban a favor de los programas sociales en la campaña electoral, y era todo lo contrario.

"Ahora es una propuesta muy demagógica, porque en realidad nunca han estado de acuerdo con eso", señaló.