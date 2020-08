Si Conago no es eje de consenso, se buscará diálogo con el Presidente: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI), aseguró que un grupo de mandatarios estatales analizan su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) si este espacio no se convierte en un eje de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina del titular del Ejecutivo en la 11 Región Militar de esta ciudad, el gobernador Riquelme dijo que podría buscar un diálogo directo con el jefe del ejecutivo.

"Lo analizaremos, porque si finalmente la Conago no es un eje de comunicación o de consenso, entonces el camino que seguiremos es el diálogo con el Presidente a través de otros tipos de unidad o simplemente hasta de manera directa con el gobierno de la república", afirmó.

El mandatario priísta dijo que la decisión aún no está tomada y aclaró que no se trata de un asunto de recursos económicos.

"No se trata de dinero, sino de compensaciones equitativas en el pacto fiscal en cada entidad federativa, enfatizando que se debe apoyar y fortalecer proyectos que son de vital importancia para toda la nación, no solo para cierta entidad".

Señaló que los mandatarios seguirán platicando y dialogando con el gobierno federal, así se estableció en Conago, por medio de mesas de trabajo que permitan ir desahogando todos los temas que pusimos sobre la mesa en la reunión con el presidente de la República.