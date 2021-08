Si no respetan precios de gas LP se les revocará el permiso: Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), advirtió este lunes que los expendedores de gas LP, ya sea de gas estacionario o de cilindros, "que se pasen de rosca" y no respeten los precios máximos se les retirará el permiso.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones de la Octava Zona Naval (ZN-8), el titular de Profeco señaló que estos precios máximos no impiden la competencia, sino que se busca "una competencia justa".

"Se publicó el 28 de julio la regulación de precios máximos del gas LP, esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa. La Secretaría de Economía (SE) determinó 145 regiones en todo el país, luego la Secretaría de Energía (Sener) hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene cada una de las plantas de las distribuidoras que hay en todo el país, las de mayoreo para que quienes venden al menudeo y tomando en cuenta esto determinó 145 precios máximos, que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación.

"Estos precios máximos deben de respetarse, porque cualquier expendedor cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros que es donde se han presentados más abusos, que afectan a las familias que menos tienen, van a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que no respeten el precio máximo.

El titular de Profeco señaló que hay muchos distribuidores que en varias partes del país que venden por abajo de este precio máximo.

"Que bueno que sigan haciéndolo, pero lo que queremos sancionar a quienes vendan por arriba de este precio máximo (...) Cuidar que nadie se pase de rosca y cuidar el precio máximo en las cada una de las 145 regiones".

Ricardo Sheffield Padilla detalló que en las alcaldías de la ciudad de México de Iztapalapa y Azcapotzalco es donde más se presentan los abusos en la venta de gas LP en cilindros, "donde hay alteraciones en el mercado".

Por ello, recordó el procurador, en esas dos alcaldías es donde se iniciará la venta de los cilindros de Gas Bienestar.

Aseguró que con el establecimiento de precios máximos para la venta de gas LP o doméstico "pronto" se irán sintiendo en sus bolsillos las familias mexicanas.