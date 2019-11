Siemens Gamesa recortará hasta 600 empleos en el mundo

La empresa líder en renovables Siemens Gamesa ha anunciado este martes una reducción de hasta de 600 empleados en sus oficinas de todo el mundo durante los próximos dos años para seguir siendo competitiva.



Esta reducción de personal afectará fundamentalmente a la unidad de negocio de eólica terrestre y a áreas corporativas.



El consejero delegado de la compañía, Markus Tacke, ha afirmado que la intención es hacer esta reestructuración con "medidas blandas", y ha manifestado que no podía dar una cifra exacta de cómo afectará a cada país porque la negociación con la representación sindical se ha iniciado este martes.



No obstante, ha señalado que la mayoría del recorte provendrá de Alemania, España y Dinamarca, aunque también habrá algunos ajustes en Reino Unido y Estados Unidos.



Tacke ha explicado que, pese a que Siemens Gamesa se está beneficiando de la transición que está habiendo en el negocio de aerogeneradores, la compañía "no es inmune a los retos del mercado" y habrá un "ajuste continuo" para proteger a la compañía y garantizar su futuro.



Por su parte, el gestor de Solventis José Lizán ha explicado que el año fiscal 2020 será un año de volúmenes crecientes por el potencial del mercado indio, aunque la duda es si éstos compensarán la caída de márgenes y ha augurado a la compañía un 2020 "muy volátil" en bolsa.



Ademas, para el año fiscal que empieza tiene previsto invertir 600 millones de euros, un 6 % sobre las ventas, que servirán para acometer proyectos como la construcción de una fábrica de aerogeneradores en Francia, orientado a la eólica marina, y otra de ensamblaje de nacelas para aerogeneradores marinos en Taiwán.



Este martes, la compañía de renovables ha anunciado que en el año fiscal 2019 duplicó su beneficio, alcanzando los 140 millones de euros.