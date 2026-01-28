Sigue ganando terreno el peso frente al dólar

Ciudad de México.- El superpeso gana al dólar por quinta jornada consecutiva y se intercambia en 17.20 unidades en operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

La última vez que la moneda mexicana alcanzó un nivel intradía tan fuerte fue el 3 de junio de 2024, tras las elecciones que dieron la victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

El peso lleva una ganancia de 0.9% en la semana y acumula una apreciación de 4.5% en lo que va de 2026.

Este martes, el dólar se ofrece en 17.65 pesos en ventanillas de Banamex y significa una baja de 83 centavos desde que comenzó este año.

El peso es beneficiado por la debilidad del dólar, que cede terreno contra todas las principales divisas, mientras el yen japonés continúa favorecido por la especulación de una posible intervención de Tokio al mercado cambiario, en colaboración con Washington, explicaron analistas de Monex.

Los fondos de cobertura elevaron sus apuestas a favor de una apreciación del peso mexicano, de acuerdo con cifras publicadas el viernes sobre los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Las posiciones netas a favor de la moneda nacional alcanzaron los 3 mil millones de dólares entre el 14 y 20 de enero, las mayores apuestas con esa dirección desde el 11 de junio de 2024, cuando el saldo fue de 3.2 mil millones.

Los fondos y especuladores apuestan por una apreciación de la divisa mexicana a través de la compra de pesos a una cotización determinada con el objetivo de venderlos a un precio superior a futuro.