Sigue siendo real la apuesta que mi abuelo hizo por México: Azcárraga

En sus oficinas de Paseo de la Reforma, Emilio Azcárraga ingresa a la sala Sergio Hernández -pintor oaxaqueño-, y se acomoda en una mesa de trabajo. Sus directivos acaban de dar a conocer la creación de la empresa TelevisaUnivision, de la que dice sentirse orgulloso por expandir la oferta de contenidos vía plataforma digital y entrar a nuevos mercados en el continente, un sueño de hace medio siglo que esbozó su abuelo, Emilio Azcárraga Vidaurreta.

De suéter azul y pantalón gris, el presidente del Consejo de Administración de Televisa considera que su empresa está decidida a seguir apostando por México, tanto en producción de contenidos en territorio nacional, pero también con el trabajo en conjunto, "aunque pensemos diferente", en momentos de polarización política. "Debemos de buscar el diálogo y encontrar el justo medio para hacerlo", expresa.

Durante la entrevista, Azcárraga considera muy importante seguir defendiendo la libertad de expresión, "un bien que se tiene que cuidar. Es un derecho que debemos defender los ciudadanos en México y en el mundo".

-¿Qué significa este cambio, cómo queda Grupo Televisa con este anuncio?

Veníamos trabajando desde hace tiempo en esta fusión y estábamos a la espera de las actualizaciones, más que nada en Estados Unidos. Es una historia que se escribe desde la fundación de Univisión por parte de mi abuelo en Estados Unidos, pensando que el mercado de habla hispana era muy importante. Buscamos las oportunidades de consolidar a Televisa a través de diferentes socios. Con el nuevo grupo de socios en Univision y con la idea de hacer la fusión entre la parte de entretenimiento, contenidos y producción de Grupo Televisa, se da la oportunidad de que ese sueño se cristalice, que veamos una oportunidad grande de tener más horas de producción, de explotar mejor la librería que tenemos.

Cuando ves la cantidad de gente de habla hispana en el mundo, y si la consolidamos entre México y Estados Unidos, pues es una oportunidad gigante. La idea de esto es tener la empresa más grande de producción de contenido y de entretenimiento de habla hispana.

-¿Y se da en estos momentos, dónde hay una situación económica complicada, producto de la pandemia y el confinamiento, cuando los motores de la economía no funcionan del todo bien?

Depende de cada sector, la pandemia pudo haber afectado a diferentes sectores. Nosotros, yo en lo personal, hemos tenido siempre confianza en México: el 95%, 98%, 99% de mi patrimonio está en este país. Siempre hemos creído. Los medios, el contenido y el entretenimiento durante la pandemia explotaron mucho más. Entonces vemos ahí la oportunidad de poder generar esta plataforma concentrada en el mundo de habla hispana, y Grupo Televisa tiene toda la vida produciendo contenidos de alta calidad, que desde hace tiempo se han exportado a muchos países, y con los avances tecnológicos será más fácil de lo que se hacía antes.

-¿Por qué en este acuerdo los informativos no serán parte de TelevisaUnivision?

Se vio muy claramente cuál era la oportunidad y donde sumaban Televisa y Univision en una plataforma. Vimos que la plataforma en donde confluíamos era la producción y distribución de entretenimiento. Veo una oportunidad muy grande de noticieros en México, porque el trabajo realizado en la división de noticias de Televisa ha sido impresionante.

Pero también se abre una oportunidad en esta nueva empresa independiente de noticias, de meternos a producción de periodismo informativo, a documentales, y quedan fuera empresas importantes de telecomunicaciones, como Sky o cable, el Estadio Azteca, el equipo América. Eso queda en Grupo Televisa.

-¿Habrá cambios en la estructura de noticias, cambios de los periodistas que tienen a su cargo los espacios?

No, más bien hay una oportunidad de cambios en la estructura de los noticieros. Vemos una oportunidad interesante de esta nueva empresa independiente, el poder producir cada vez más. Eso se aplica tanto en la parte de noticias como en entretenimiento. Se abren oportunidades para hacer más cosas. Docuseries y periodismo de investigación, la verdad hacíamos muy poco, y hoy se abre una oportunidad porque la plataforma que estamos desarrollando entre Televisa y Univision requiere de contenidos diversos, no sólo de entretenimiento.

-¿Por qué con Univision?

La verdad es que Univision ha sido parte del ADN de Televisa de siempre. A inicios de los años 60 mi papá quería expandir Televisa Sudamérica, y mi abuelo le decía que no, y de repente le dijo ´ya compré un canal fuera de México´, de San Antonio (Texas). Mi abuelo dijo ´ya se volvió loco´, porque fue un canal de San Antonio y en inglés, y la verdad es que esa visión viene desde ahí. Televisa ha sido socia y ha estado estrechamente relacionada con Univision, que se ha consolidado finalmente como la productora más importante de contenidos de habla hispana en Estados Unidos.

Hace muchísimo sentido el consolidar las dos plataformas, pensando en que hay 600 millones de personas de habla hispana y ese PIB representa 7 billones de dólares. Vemos que otras plataformas están compitiendo en muchos países, en muchos idiomas. Vemos que más o menos como 25% o 30% de los usuarios OTT [de streaming] son nativos de habla hispana. Sin embargo, nada más 5% de los contenidos son producidos de forma nativa en habla hispana. Nosotros estamos produciendo como 70 u 80 mil horas al año, entonces hay una oportunidad muy grande.

-El mercado al que van es muy grande, pero hay un tema cultural. ¿La idea es también difundir la cultura?

Sí. Como sabes, la central de producción de Televisa San Ángel tiene facilidades muy grandes. Tenemos muchas facilidades para producir en el interior de la República, pues la gran mayoría de lo que estemos produciendo se hará en México, lo cual siempre es como una gran ventana de publicidad para nuestro país.

-¿Cuál será la estrategia? Hay competidores fuertes, como Netflix...

Vemos que hay un cambio [tecnológico]. Nosotros, por la potencia de Televisa, por la potencia de Univision, y por estar enfocados netamente al habla hispana, tenemos una oportunidad muy grande. No es la primera vez que Televisa exporta contenidos. Hemos coproducido en China, en India, y algunos programas se han doblado a 60 o 70 idiomas.

-El modelo de negocio: ¿van a cobrar por esta plataforma?

Hay dos modelos de negocio que ya se conocen en otras plataformas, que es el basado en suscripción, donde pagas una mensualidad y tienes contenido, y tenemos otra basada en anuncios. Tenemos que aprovechar el avance tecnológico, y por eso digo que la oportunidad existe por la versatilidad de ver el contenido cuando yo quiera y en donde quiera. Y darle el servicio a la audiencia: al final, hemos estado agradecidos de que la audiencia esté con nosotros y lo hemos comprobado a lo largo de los años.

-El streaming frente a la televisión abierta: ¿qué perspectivas hay sobre eso?

A mí no me tocó el radio, pero sí me tocó pensar que el cable iba a matar a la TV abierta o que el satélite iba a matar al cable, o que los cines iban a desaparecer; creo que todo convive. La televisión lineal es otra cosa que vamos a tener en nuestra plataforma: va a haber deportes en vivo, por ejemplo, que no todas las plataformas tienen. Todavía vemos, la verdad, algo que hemos platicado mucho: que, al menos en México, la televisión lineal todavía tiene mucha historia por delante.

Entonces, no nos da miedo. Creo que la consolidación de TelevisaUnivision en un mercado binacional evidentemente es muchísimo más sólida en la capacidad que tenemos económica de invertir 600, 700 millones de dólares más en producción de lo que estábamos produciendo, que lo hace mucho más viable.

-Ahora que mencionas esta cantidad, una suma fuerte, ¿cómo ves el clima de inversión en México?

Veo una oportunidad muy grande. Veo otros negocios de gente que se anuncia con nosotros y cercana. Tenemos los unicornios, pues son de aquí, o sea algunos mexicanos y otros extranjeros, pero basados en México, que no tuvieron oportunidad en sus países. Creo que debemos de poner mucha atención a que la apuesta que vimos o que vio mi abuelo en 1962 sigue siendo real, con un mercado mucho más grande, porque si vemos el PIB que genera el mercado de habla hispana en Estados Unidos, pues es más o menos el de México.

-¿Cómo ves el actual clima político, esta polarización que se está viviendo?

Creo que en México se vive y lo sentimos más cercano, porque aquí vivimos, y aquí estamos todos los días, pero la polarización también la vemos en las noticias internacionales. Creo que es parte de la modernidad, parte de lo que estamos viviendo, de lo nuevo, de la cantidad de libertad que tenemos, la libertad de expresión que tenemos. Creo que debemos trabajar en conjunto, aunque pensemos diferente, como Televisa y Univision, que encontraron la media, donde ambas empresas están cómodas, con una visión mexicana y americana.

Debemos buscar el diálogo y buscar qué es más importante. Entonces, trabajar por tener mejores oportunidades en este país, trabajar por respetar. El tema de la polarización es una cosa, el tema de la violencia, de las agresiones... ahí es donde creo que se rebasa un poco y se pasa a todos los ámbitos, no nada más al ambiente político. Lo vemos en el ambiente social, del deporte, en muchas cosas y creo que hay que tomar un respiro y, de alguna manera, privilegiar el diálogo y encontrar el justo medio.

-Mencionaste las libertades. ¿La libertad de expresión es un bien que debemos cuidar en México?

Es un bien que se tiene que cuidar en el mundo. Al final de la historia, es un derecho. No nada más la gente que estamos en medios, creo que es un instrumento de libertad gigante y todo mundo tiene que entender que es un instrumento que debemos de defender, en México y fuera. Creo que aquí hay muchísimo que trabajar, pero vemos casos de otros países que no la tienen, entonces no hay que darlo por sentado, sino hay que defenderla siempre.