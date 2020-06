Siguen congeladas las cuentas de "Billy" Álvarez y su hermano, explica la UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que cuatro cuentas del presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, y las de su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas se mantienen congeladas.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que hay una solicitud, por parte de la Oficina de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y se hará del conocimiento del juzgado para efecto de mantener el congelamiento de cuentas mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo que promovieron.

Explicó que hay una posible defraudación fiscal por 300 millones de pesos, y que se han identificado mil 324 millones de trasferencias internacionales, algunas a título personal y otras de la Cooperativa, donde es representante legal "Billy" Álvarez.

"Sí, hay que decir que no nos han notificado todavía por parte de los Tribunales Federales la instrucción para el descongelamiento de cuentas, por lo tanto, en este momento, seguimos con cuentas bloqueadas. Hay cuentas que opera en lo particular el señor Álvarez y otras que son de la cooperativa, en donde él es el apoderado legal y representante", comentó.

"La jurisprudencia de la Suprema Corte señala que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera... puede ser inconstitucional a juicio de juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso implicaría el descongelamiento de cuentas. En esta ocasión sí tenemos una solitud por parte de una agencia internacional, la DEA", indició Nieto.

El titular de la UIF explicó que el interés de la DEA en la investigación es el esclarecimiento de los montos de carácter internacional, pues deben de acreditar el origen lícito de los recursos. "Lo importante es que se acredite el origen y el destino de los recursos. No se trata de juzgar a nadie", comentó.

Nieto Castillo señaló que también se bloquearon las cuentas del señor Víctor Manuel Garcés.

Aclaró que no hay investigación de los exdirectores deportivos del Cruz Azul, como son Eduardo de la Torre y Ricardo Peláez.

"No, pero si tenemos la investigación hacia otras 30 personas fiscas y orales, incluyendo a las empresas que el SAT ha considerado fantasmas y explicarían el ejercicio de defraudación fiscal".

--Congelan cuentas de cooperativa Cruz Azul

Ayer martes un tribunal federal ordenó descongelar en su totalidad 28 cuentas de la cooperativa Cruz Azul que forman parte de las investigaciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por irregularidades.

El Decimosexto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional para que la empresa disponga de 18 cuentas que un juez de amparo no desbloqueó al considerar que no acreditó, con documentación original, ser la titular, y de 10 más que fueron descongeladas parcialmente.

Esto, a pesar de que la UIF ya había descongelado algunas cuentas para que la cooperativa pudiera pagar la nómina.

En su resolución, el tribunal Colegiado indicó que la UIF no acreditó que el bloqueo derivó de una petición de alguna autoridad extranjero u organismo internacional.