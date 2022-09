"Sin subsidio a gasolina, inflación se hubiera disparado": AMLO

A-AA+

Como adelanto de su Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si su gobierno no hubiera destinado un subsidio a los combustibles, se habría padecido de una inflación mayor al 14%.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que con esto se logró que la inflación en energéticos solo esté en 0.6%, cifra similar a la que tiene Estados Unidos.

"Lo voy a decir pasado mañana en le informe, pero un adelanto: si nosotros no hubiésemos destinado subsidio a los combustibles se habría padecido de una inflación mayor, de cerca del 14% y esto hubiese significado afectar el ingreso de trabajadores y de los mexicanos en general.

"O sea, el tomar la decisión de subsidiar los energéticos fue acertado, porque la inflación es un impuesto, entre más inflación, más carestía más se tiene que destinar a la compra de los alimentos, a los gastos familiares. Entonces con la política que aplicamos que no lo hicieron en otras partes, se hizo en México logramos mantener abajo los precios de los energéticos y esto nos significó reducir inflación".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que gracias a este subsidio México tiene una inflación en energéticos de solo 0.6%, cifra similar a Estados Unidos.

"El dato es, nosotros tenemos una inflación en energéticos de 0.6% y Estados Unidos tiene una inflación energéticos del 0.6 y el caso de Europa es muy grave en lo que tiene que ver con energéticos. Esta semana hay mucha inquietud en Europa mucha intranquilidad además existe desabasto de gas o no está garantizado el abasto del gas y viene el invierno y están aumentado las tarifas en energía eléctrica, caso que no sucedió en nuestro país", dijo.