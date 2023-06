Sindicato acusa al Monte de Piedad de culpar a los trabajadores por la quiebra

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El sindicato del Nacional Monte de Piedad, la mayor casa de empeños de México y la institución financiera más antigua de América, acusó este jueves a los directivos de la empresa de culpar a los trabajadores de una posible quiebra y de presentar documentos que no se basan en cifras reales.

Los empleados denunciaron en un pronunciamiento que la "administración del Monte de Piedad ha simulado quiebras técnicas para culpar falsamente a los trabajadores pertenecientes al sindicato".

El secretario general del sindicato, Arturo Zayún, afirmó que el Nacional Monte de Piedad presentó peritajes en el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica, un proceso legal para resolver conflictos laborales, "que supuestamente señalan de una quiebra técnica y de un alto costo laboral del contrato colectivo".

"Sin embargo, dichos documentos carecen de toda legalidad porque no se basan en auditorías financieras ni tampoco en declaraciones fiscales, como lo marca la ley. Es por ello, que se ha solicitado en el juicio que dichas pruebas sean desechadas, ya que no se puede hacer un análisis real si no se basan en cifras reales", aseguró.

Sus declaraciones se producen después de que los directivos del Nacional Monte de Piedad de México, fundado en 1775, advirtieron de que quebraría en 2027 si no hay cambios en su contrato colectivo.

Directivos de la institución de asistencia privada argumentaron que el actual contrato contiene "prestaciones ostentosas" que no pueden sustentarse ante una "clara baja" en México del volumen de operación del sector prendario, que consiste en casas de empeño en las que la gente deja un objeto a cambio de dinero.

Pero los trabajadores respondieron que "se hacen afirmaciones exageradas en contra del sindicato con el objetivo de afectar su reputación".

El sindicato aseveró que el Nacional Monte de Piedad "logró máximos históricos en 2022 que comprueban que es una institución de asistencia privada (IAP) con finanzas sanas, además de ser rentable y que sus gastos actuales no representan ningún inconveniente para su operación".

Aunque una IAP es una organización sin fines de lucro en México, los empleados sostuvieron que el problema financiero está en la Financiera Monte de Piedad, una sociedad financiera popular (Sofipo) derivada de la casa de empeño que sí busca beneficios o utilidades.

"(Existe) una pésima administración de la Financiera Monte de Piedad, además de que utilizan a la IAP para financiar a la Sofipo, hecho por el cual, como sindicato, nos hemos opuesto”, señaló el líder sindical Zayún.

El conflicto ha causado inquietud general en México por el alto perfil del Monte de Piedad, cuyo edificio principal es de interés turístico en Ciudad de México, porque presta servicios cada año a más de 3 millones de personas en 320 sucursales en todo el país.