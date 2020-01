Sólo 1 de cada 200 mil mujeres llega a ser CEO de una empresa: estudio

En pleno 2020 la desigualdad laboral afecta a las mujeres, aun cuando no han iniciado formalmente a trabajar en un puesto o bien, porque no tienen las mismas oportunidades de ser promovidas.

Un experimento social en video de la marca Secret visibiliza este problema.

Un grupo de hombres y mujeres valoran dos currículos idénticos para elegir a un nuevo directivo. La única diferencia es el género al que pertenece el aplicante: hombre y mujer. No conocen a los candidatos.

En la charla que tienen con un reclutador se escuchan frases como "un hombre siempre impone un poquito más de respeto", o bien "cuando hay mujeres en un equipo tiende a haber más conflictos".

Gracias al experimento, la marca pone en evidencia estereotipos que muchos hombres y también muchas mujeres creían superados.

De acuerdo con un estudio sobre brecha de género, sólo una de cada 200 mil mujeres llegará a ser CEO de una empresa.