Sólo 190 mil mdp del apoyo a banca han sido utilizados

Si bien sólo se ha utilizado una parte del paquete de apoyo del Banco de México (Banxico) para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, ha servido para dar confianza y estabilidad en los mercados financieros, afirmó la subgobernadora del instituto, Irene Espinosa Cantellano.

Durante su participación en la Convención Bursátil Digital, informó que de los 800 mil millones de pesos de la batería de apoyos que lanzó Banxico en abril pasado, sólo se han ocupado 190 mil millones hasta el 20 de noviembre de este año.

De todas las facilidades puestas a disposición para la banca, la relacionada con garantías con créditos corporativos para financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, por 100 mil millones de pesos, no se ha usado hasta la fecha, informó.

Pidió no medir su eficacia por el monto colocado, sino evaluar los beneficios porque han sido importantes para generar mayor estabilidad y poner orden en los mercados nacionales.

"Sin duda, el sistema financiero ha tenido la capacidad de absorber este choque, pero la señal de contar con estas medidas ha sido sumamente importante", esgrimió la subgobernadora.

Espinosa Cantellano manifestó que el anuncio del paquete de medidas generó confianza, lo cual ha ayudado a propiciar un comportamiento más ordenado de los mercados financieros.

Tras detallar cada una de las medidas, afirmó que las condiciones de los mercados de valores gubernamentales han mejorado, y en la parte de títulos corporativos tanto en el mercado primario como secundario han dado mayores operaciones y mayor dinamismo.

Riesgos prevalecientes

Advirtió que, a pesar de las importantes señales de confianza, prevalecen algunos riesgos tanto económicos como financieros.

Ante integrantes de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), señaló en primer lugar la incertidumbre por la persistencia y duración de la pandemia y el desvanecimiento de algunos apoyos fiscales en Estados Unidos.

También lo que sucederá con los apoyos fiscales en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra, así como la calificación de la deuda soberana y de Pemex.

No se pueden descartar escenarios complejos en el plano global asociados a conflictos geopolíticos, y en el ámbito local, el aumento de la deuda de gobiernos como de empresas.