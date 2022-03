Solo estas fórmulas lácteas cumplen con los estándares oficiales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- En un análisis hecho por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para evaluar la calidad y el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de 18 fórmulas lácteas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que sólo algunas cumplen con la Norma.

El estudio que se dará a conocer en la Revista del Consumidor de la Profeco del mes de abril próximo, se expone que las 18 fórmulas para lactantes analizadas cumplieron con los requisitos que establece la norma NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados- Contenido neto- Tolerancias y métodos de verificación.

Se apegaron a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria.

Y cumplieron la NOM-131-SSA1-2012 productos y servicios: Fórmulas para lactantes, de continuación y para necesidades especiales de nutrición; alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad; disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales; etiquetado y métodos de prueba.

Hay veracidad en lo que dice la etiqueta de las 18 fórmulas analizadas y se cumple con la calidad sanitaria de no contener microorganismos patógenos como salmonella, causante de la diarrea.

---Fórmulas lácteas que si cumplen con calidad

Entre las fórmulas analizadas que sí cumplen con la calidad y con lo que dice la etiqueta están las siguientes: Similc, AlphaPro, SMA Gold, Enfamil, Frisolac, Hipp Orgánico Combiotic, Holle orgánica, NAN, Nidal, Infacare, Natu Baby, Novamil, NutriBaby, Nutrilón, Well Beginnings y Kabrita.

La Profeco aseguró que "aunque los avances tecnológicos han propiciado mejoras en las fórmulas, es un hecho que la mejor forma de alimentar a un lactante es administrando la leche de su propia madre a través del pecho materno".