Someterán a consulta megaproyecto privado en el Estadio Azteca

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la consulta del Conjunto Estadio Azteca, proyecto de la iniciativa privada, es para que los vecinos decidan si se autoriza o no el desarrollo o si requiere modificaciones.

Aclaró que este proyecto forma parte de la reactivación económica, pero que no hay concesión de ningún espacio público, y que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) promueve la consulta al ser un mega desarrollo.

"Lo que promueve es la consulta; llega a un privado, se presenta un proyecto, se hacen observaciones por parte del gobierno, antes se hacían observaciones por parte del gobierno y se instalaba y no se le preguntaba a nadie; ahora lo que se hace, pues es preguntarle a la gente, enseñarle el proyecto, ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si tiene modificaciones o no tiene modificaciones, si se hace o no se hace", dijo en conferencia de prensa.

Explicó que es un proyecto privado en el propio Estadio Azteca y, "pues tiene que haber una presentación del proyecto y que los vecinos vayan diciendo: "estamos de acuerdo" o "no estamos de acuerdo" y... no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, nada; pero también, si se presenta un proyecto, pues nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que vive en la zona, esa es la idea".

Cabe mencionar que parte del desarrollo del proyecto se comenzó con el Proceso de Consulta Vecinal (PCV) del proyecto "Conjunto Estadio Azteca", por este medio se han atendido a más 144 personas en siete módulos informativos y receptores de opinión.

El horario de funcionamiento de estos módulos es de las 10:00 a las 20:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.

¿Qué se construirá?

Siendo icono y parte de la cultura moderna mexicana el Estadio Azteca se une al proyecto en marcha del "Conjunto Estadio Azteca", el cual consta de su unión con el Parque de Santa Úrsula para la edificación de un centro comercial y un hotel, los cuales generarían varios empleos, amprarían un sistema verde en pro del ambiente y buscará tener energías renovables durante su construcción.

Según la página web del proyecto, es promovido por Altavista Sur Inmobiliaria, S.A. de C.V. y Fútbol del Distrito Federal, S.A. de C.V.

¿Qué lo integrará?

El Comercio Estadio, como está registrado en el proyecto, se ubicará en Avenida Estadio Azteca No. 42, colonia Pueblo Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Ahí se construirá el Centro comercial con estacionamiento de siete niveles y cuatro niveles de doble altura para la zona comercial.

Hotel

Por otro lado, el Hotel también contará con siete niveles: en la planta baja se localiza un área comercial, lobby del hotel, de doble altura y un nivel de estacionamiento, en el segundo nivel será el estacionamiento y en los cinco niveles subsecuentes se desarrolla el hotel.

Centro del Estadio

El Centro del Estadio tendrá una continuación en Calzada de Tlalpan No. 3475, colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Ahí la edificación será de tres niveles a doble altura y una planta libre donde se ubicarán las rampas de acceso vehicular al Conjunto Estadio Azteca. Contará con 5 niveles de estacionamiento de 3.25 metros de altura cada uno.

Entre las acciones de atención se encuentra la potabilización del agua de lluvia durante la operación del proyecto mediante un sistema alternativo para el aprovechamiento de agua pluvial con la construcción de seis pozos para su recaudación.

Según el proyecto, el agua potabilizada se destinará para el uso en regaderas y lavamanos, también contará con una planta de tratamiento de aguas residuales las cuales podrían ser generadas durante la realización del proyecto.

En cuanto a áreas verdes, se proyecta exteriormente la generación de corredores verdes en los camellones y banquetas de la Calzada de Tlalpan, Periférico, Avenida del Imán, Viaducto Tlalpan, calle Acueducto y Circuito Estadio Azteca, avenidas y al interior áreas verdes con plantas para especies polinizadoras, así como 15 mil metros cuadrados de techos verdes en el área de estacionamiento. Esto generará la plantación de al menos mil 668 árboles.

El punto de energía será de forma racional y con eficiencia energética, por ello el diseño bioclimático es parte del principio a desarrollar durante la construcción de los edificios, así como la instalación de dispositivos que permitan reducir el uso de energías no renovables.

La movilidad será de accesibilidad universal, de esta manera se busca ampliar las avenidas principales en ambos sentidos posibilitando el funcionamiento de carriles dedicados a la bicicleta y al transporte público, además de la circulación de autos particulares. Además de la remodelación de la estación Estadio Azteca en el tren ligero para hacerlo de forma más segura para el tránsito peatonal.

Generación de empleos en el Conjunto Estadio Azteca

En materia económica el proyecto prevé otorgar oportunidades de empleo temporal y permanente, en igual forma se podrá hacer la contratación de servicios y la adquisición de bienes.

En su página web señala que la generación de empleos directos en Comercio Estadio será de mil 020 en etapa de construcción y 480 en etapa de operación. En Centro Estadio serán de 960 empleos directos en etapa de construcción y 720 en etapa de operación.

En cuanto a empleos indirectos en Comercio Estadio serán de 2 mil 346 en etapa de construcción y 336 en etapa de operación, y en Centro estadio será de 2 mil 208 en etapa de construcción y 504 en etapa de operación.

En materia de bienestar social, el proyecto contará con espacios que serán de uso público como fuentes, senderos y escenarios flotantes. El espacio para un parque público será donado por el Promovente y estará ubicado entre las calles Luis Murillo, Coscomate y Pablo de la llave, así mismo se realizará un parque lineal en Avenida Santa Úrsula, entre las calles San Celso y San Guillermo, el cual contempla la ampliación de banquetas en 38 esquinas que colindan con el camellón, la generación de áreas verdes equivalentes a 250 metros cuadrados y la creación de un corredor peatonal, áreas de juegos y ordenamiento y dignificación del comercio informal.

Además, se prevé la construcción de un Centro de Integración Comunitaria que se ubicará a un costado del Hotel, el cual tendrá actividades que serán propuestas por los vecinos de la zona para promover el desarrollo de actividades deportivas, culturales y artísticas.

Gestión integral de residuos

En materia de gestión integral de residuos, se propone tomar medidas para el acopio, separación y disposición final tales como la generación de 156.03 m3 de residuos provenientes de concretos hidráulicos y morteros, así como 530.65 m3 de residuos mezclados, que serán dispuestos a Concretos Reciclados S.A. de C.V.

Agrega que 166.79 m3 de residuos de la excavación que serán aprovechados dentro del predio para trabajos de nivelación.

Además, 1,501.13 m3 de residuos de la excavación que serán entregados a la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) para su aprovechamiento en el paraje Tempiluli, ubicado en San Pedro Tláhuac.

Para los residuos sólidos urbanos generados por los trabajadores, 160.73 m3 de papel y 176.06 m3 de plásticos que serán recolectados por el servicio de limpia de la alcaldía Coyoacán.

- 29,19 m3 de vidrio, recolectados por Glass Internacional Recycling.

- 34.79 m3 de material ferroso, recolectados por Servicios para Reciclar S.A. de C.V.

- 377.41 m3 derivados de la poda y derribo de los árboles, dispuestos en el Vivero de Coyoacán.

