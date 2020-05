Soriana se deslinda de Frente Nacional AntiAMLO

La cadena de tiendas Soriana se deslinda del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) que será encabezado por uno de sus accionistas minoritarios, Pedro Luis Bringas.

El empresario anunció, a través de un video, que encabezará el movimiento que tiene como objetivo que el presidente López Obrador deje su cargo este año.

"En el Frente Nacional queremos que FRENAAA sea el detonante para que antes del 1 de diciembre el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos este país", dice el empresario en el video que ha circulado por redes sociales.

En ese sentido, Soriana dijo que el video fue realizado a título propio y personal por Pedro Luis Martín Bringas y no representa, en ningún sentido, la opinión de Organización Soriana.

"El video no tiene relación con la compañía, ni representa una postura institucional. Soriana es una empresa respetuosa, que no tiene ninguna postura política, vínculos o intereses partidistas. Desde sus inicios, la compañía mantiene un fuerte compromiso con el bienestar de los mexicanos, y trabaja por el desarrollo del país. En ese sentido, busca contribuir de manera permanente y sumar esfuerzos en pro del futuro de México", señaló.