Sorprende a papá en su día con estos 15 regalos

Para no dejar pasar una fecha importante y celebrar a papá, Claro Shop tiene varias opciones que van desde un kit de coctelería hasta lo último en tecnología para que cada una se adapte a los diferentes gustos y necesidades.

Por ello, a continuación te decimos cuáles son las mejores opciones que podrá recibir él de manera EXPRESS, en 24 horas.

Para el amante del café

Para que despierte con el pie derecho todos los días, nada como un buen café. Para lograrlo la mejor aliada será esta cafetera multicápsulas y adaptador para café molido.

Para el papá tecnológico

Actualiza el celular de papá con un Xiaomi Poco X3 Pro, está potenciado por un procesador Snapdragon 860. Lo amará.

Un clásico eterno

Un reloj nunca pasará de moda, pero si decides agregar un toque de modernidad. REALME tiene la segunda generación de su reloj inteligente que será el regalo perfecto para él.

Para el papá fashionista

Una billetera hecha a mano con piel de primera calidad con un frente tachonado con 12 cristales Swarovski, es un regalo práctico y que dará un toque a su outfit.

¡Para el bartender que lleva dentro!

Una buena opción para estos días sin duda es un kit para coctelería.

Ideales para que disfrute de su música favorita

Consiente sus oídos con la mejor música, sonido potente, nítido y profundo. La opción para ello son los Audífonos Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic White. Tienen una una batería que da una autonomía de hasta 5 horas.

Para el grooming perfecto

Un retoque semanal no estaría nada mal, pero si papá no tiene tiempo para acudir a la peluquería, le sorprenderá lo fácil que es cortar el cabello en casa con la Wahl Home Pro Combo.

¡Actualiza su Smartphone!

Si estás pensando en cambiar de celular, el Samsung Galaxy A12 es ideal. Se adaptará a sus necesidades.

Aroma veraniego

1 Million Parfum de Paco Rabanne es una fragancia de la familia olfativa Cuero para Hombres que papá amará.

Fragancia veraniega

Por sus notas de ciprés, abeto balsámico, cedro, almizcle y ámbar, Swiss Army de Victorinox es la fragancia ideal para papá.

Para el papá sibarita

Para consentir en todo momento su estómago con deliciosas recetas, una freidora de aire será tu mejor aliada, ya que mezcla modernidad con un estilo futurista, sin perder la elegancia, resaltará el sabor de cada alimento.

Un toque especial

Un detalla clásico, pero que nunca pasa de moda es un reloj GUESS.

Para el papá fitness

Si lo que necesitas papá conseguir un método para bajar de peso y una buena figura, este equipo de Spinning es la opción. Uno de los beneficios de andar en bicicleta para spinning casero es que podrás trabajar tu cuerpo en su totalidad, donde todos los músculos trabajan, principalmente los músculos del tren inferior de tu cuerpo: glúteos y piernas.

El kit ideal para él

Nada mejor que una chromebook AMD de 11,6 pulgadas de segunda generación. Un dispositivo duradero y resistente.