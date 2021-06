Streaming de video, de tú a tú con TV de paga

La oferta de streaming de video en México tiene un precio promedio de 134 pesos al mes, de manera que adquirir el paquete más económico de televisión de paga de 239 pesos mensuales de Dish equivale a tener alrededor de dos servicios de televisión a través de internet.

Mientras el streaming brinda series y películas para consumir desde dispositivos con acceso a internet sin importar hora ni lugar, la televisión de paga tiene una oferta lineal.

"Desde el lado de la demanda varios consumidores tienen una diversidad de estos modelos a la mano, son usuarios de las plataformas en el día a día y no sólo de una de estas plataformas sino de varias que existen", indicó Radamés Camargo, analista del sector en The Competitive Intelligence Unit (CIU).

El servicio más barato de televisión de paga por internet u OTT (Over The Top) es el Plan Premium de Blim de Televisa, con un precio de 109 pesos al mes, aunque cuenta con una versión gratuita donde los contenidos incluyen publicidad.

La televisora lanzará un nuevo servicio de streaming en alianza con Univision.

En segundo sitio se encuentra el servicio de Claro Video de América Móvil, con un costo de 115 pesos mensuales.

Entre la oferta de OTT´s extranjeros se encuentra HBO Max, que llegará el próximo mes al mercado mexicano, con un precio de 149 pesos mensuales y competirá con Netflix, cuyo paquete básico vale 139 pesos al mes, y con Disney+, con costo de 159 pesos mensuales.

--Competencia feroz

Radamés Camargo, analista en The Competitive Intelligence Unit (CIU), comentó que se han dado anuncios relevantes de la llegada de empresas a la "guerra del streaming".

"Diversos estudios cinematográficos están consolidando sus activos creativos, estas propiedades artísticas y creativas para fortalecer su posición competitiva en el mercado", dijo Camargo.

Es una estrategia que lleva en ciernes una década, desde la compra de Marvel por parte de Disney, pero en los últimos meses se ha visto mucha información sobre estas consolidaciones.

Hay jugadores que de origen nacieron como distribuidores de contenidos o empresas de telecomunicaciones y que ahora tienen brazos consolidados de contenidos audiovisuales.

Sobre la entrada de HBO Max al mercado mexicano, Camargo mencionó que es un jugador que usará la modalidad con anuncios, bajando un poco el precio de la suscripción mensual para dar oportunidad a los usuarios de acceder a la plataforma.

Sobre el negocio de renta mensual como en los servicios de Netflix, Claro Video, Blim, Amazon Prime y HBO Max, el analista destacó que hay cada vez más jugadores porque asegura ingresos de manera rápida.