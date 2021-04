Subcontratación no se canceló; permitirán dos modalidades: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que producto del diálogo entre el gobierno y los sectores obrero-patronal se logró mantener el esquema de la subcontratación en dos modalidades: servicios compartidos y la especializada.

Esto significó que no se cancelará en su totalidad esta figura, aunque ya no se permitirá la subcontratación interna, además de que se acordó un tope de 90 días para el pago de las utilidades a los trabajadores.

"Consideramos que este es un buen acuerdo, pues luego de tres meses de negociación el resultado final no fue la propuesta original del gobierno que prohibía todo tipo de contratación, ni la de la iniciativa privada que pedía no realizar ninguna prohibición, ni la del sector laboral, que flexibilizó sus demandas, sino que se dio paso a un nuevo acuerdo", dijo en un comunicado.

Para el sindicato patronal esta propuesta alienta la competitividad del país, permitirá la reactivación económica, otorgará flexibilidad a empresas y trabajadores.

"Pese a que no continuará la figura de la subcontratación interna, se consideraron los planteamientos que hicimos desde el sector empresarial para que se posibilitara la permanencia de las otras figuras de subcontratación y se consideraron las medidas necesarias para evitar que el impacto de esta determinación en el PTU (utilidades) provoque el cierre de negocios", dijo la Coparmex.

El sindicato patronal dijo que ratifican su compromiso para coadyuvar en la eliminación de las prácticas abusivas y fraudulentas que han perjudican al país.

Además de que consideraron que fue buena la decisión de otorgar un periodo de transición de 3 meses para la regularización de la figura en los términos de la propia iniciativa.