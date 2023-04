Suben 25 % ventas de Grupo Maseca en el primer trimestre de 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Al cierre del primer trimestre de 2023, las ventas netas de Grupo Maseca o Gruma alcanzaron un total de mil 585 millones de dólares, ante un aumento en la demanda de sus productos, principalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con su reporte financiero correspondiente a enero marzo del año en curso, la principal productora de tortillas y harina de maíz en el mundo alcanzó una utilidad de 75.9 millones de dólares, un aumento de 24 % en cifras anualizadas.

La firma explicó que sus ventas netas fuera de México representan 73 % de los resultados consolidados al primer trimestre de 2023. En tanto, en Estados Unidos la creciente demanda de tortillas y harina de maíz por sus clientes y consumidores ocasionó ventas por 887 millones de dólares, un aumento de 22 % respecto del mismo periodo del año previo.

"Las dinámicas y fundamentales de mercado para nuestro negocio se han desarrollado mejor de lo esperado durante el primer trimestre del año. Presenciamos una fuerte demanda por nuestros dos productos principales, pero liderada por el crecimiento en Estados Unidos como resultado de un desempeño positivo de los productos de nuestra línea "Better for you" y un consumo mayor de harina de maíz en Estados Unidos y en México", dijo la empresa.

En el caso de México, Gruma detalló que sus ventas aumentaron 22 %, con un total de 453.8 millones de dólares, debido al manejo de la inflación en la estructura de costos y un mayor volumen.

En el caso de las inversiones, Gruma detalló que en primer trimestre del año alcanzaron 49 millones de dólares, destinándose principalmente a actualizaciones de equipo en la planta de tortilla de Dallas; actualizaciones y mantenimiento general en toda la empresa, particularmente en Grupo Industrial Maseca, expansión de producción en Australia y la construcción de la nueva planta de tortillas en Indiana.